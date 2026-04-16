16.04.2026, четверг, 19:45
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
4-5-1
13
Раду
3
Мингеса
20
Алонсо
29
Лаго
32
Родригес
9
Хутгла
6
Мориба
8
Лопес
15
Весино
17
Руэда
7
Иглесиас
4-5-1
1
Атуболу
29
Треу
15
Линхарт
28
Гинтер
33
Макенго
19
Бесте
14
Сузуки
32
Грифо
8
Эггештайн
9
Манзамби
31
Матанович
7
Иглесиас
10
Аспас
10
Аспас
7
Иглесиас
5
Каррейра
5
Каррейра
6
Мориба
19
Сведберг
19
Сведберг
6
Мориба
15
Весино
23
Альварес
23
Альварес
15
Весино
15
Линхарт
43
Огбус
43
Огбус
15
Линхарт
Остались в запасе
Сельта
Фрайбург
1
Иван Вильяр
ВР
18
Пабло Дуран
ЦФ
39
Юнес Эль-Абделлауи
ЦФ
14
Альваро Нуньес
ЦЗ
12
Хосе Мануэль Фернандес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Михайло Ристич
ЦЗ
22
Уго Сотело
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
21
Флориан Мюллер
ВР
17
Лукас Кюблер
ЦЗ
30
Кристиан Гюнтер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
18
Пабло Дуран
ЦФ
39
Юнес Эль-Абделлауи
ЦФ
14
Альваро Нуньес
ЦЗ
12
Хосе Мануэль Фернандес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Михайло Ристич
ЦЗ
22
Уго Сотело
ЦП
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
17
Лукас Кюблер
ЦЗ
30
Кристиан Гюнтер
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Сельта
Точно не сыграют
Фрайбург
Точно не сыграют
Статистика матча Сельта - Фрайбург
4
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
21
12
Количество передач
439
335
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.06
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Сельта» против «Фрайбурга», 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Фрайбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»