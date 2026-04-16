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  • «Сельта» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

«Сельта» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

16 апреля, 18:35
Сельта
16.04.2026, четверг, 19:45
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 3
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Фрайбург
90+1' В. Сведберг
33' И. Матанович 39' Ю. Сузуки 50' Ю. Сузуки
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Оскар Мингеса
ЛЗ
20
Маркос Алонсо
ЦЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
9
Ферран Хутгла
ЛП
6
Илаш Мориба
ЦП
8
Фер Лопес
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
17
Хави Руэда
ПП
7
Борха Иглесиас
(К) ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
29
Филипп Треу
ПЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
14
Юито Сузуки
ЦП
32
Винченцо Грифо
(К) ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
10
Яго Аспас
ЦФ
18
Пабло Дуран
ЦФ
39
Юнес Эль-Абделлауи
ЦФ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ЦЗ
12
Хосе Мануэль Фернандес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Михайло Ристич
ЦЗ
22
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
43
Бруно Огбус
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ЦЗ
30
Кристиан Гюнтер
ЦЗ
4-5-1
13
Раду
3
Мингеса
20
Алонсо
29
Лаго
32
Родригес
9
Хутгла
6
Мориба
8
Лопес
15
Весино
17
Руэда
7
Иглесиас
4-5-1
1
Атуболу
29
Треу
15
Линхарт
28
Гинтер
33
Макенго
19
Бесте
14
Сузуки
32
Грифо
8
Эггештайн
9
Манзамби
31
Матанович
7
Иглесиас
10
Аспас
10
Аспас
7
Иглесиас
5
Каррейра
5
Каррейра
6
Мориба
19
Сведберг
19
Сведберг
6
Мориба
15
Весино
23
Альварес
23
Альварес
15
Весино
15
Линхарт
43
Огбус
43
Огбус
15
Линхарт
Остались в запасе
Сельта
Фрайбург
1
Иван Вильяр
ВР
18
Пабло Дуран
ЦФ
39
Юнес Эль-Абделлауи
ЦФ
14
Альваро Нуньес
ЦЗ
12
Хосе Мануэль Фернандес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Михайло Ристич
ЦЗ
22
Уго Сотело
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
21
Флориан Мюллер
ВР
17
Лукас Кюблер
ЦЗ
30
Кристиан Гюнтер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
18
Пабло Дуран
ЦФ
39
Юнес Эль-Абделлауи
ЦФ
14
Альваро Нуньес
ЦЗ
12
Хосе Мануэль Фернандес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Михайло Ристич
ЦЗ
22
Уго Сотело
ЦП
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
17
Лукас Кюблер
ЦЗ
30
Кристиан Гюнтер
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Сельта
Точно не сыграют
Мигель Роман
ЦП
Карл Старфельт
ЦЗ
Фрайбург
Точно не сыграют
Патрик Остерхаге
ЦП
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
Макс Розенфельдер
ЦЗ
Статистика матча Сельта - Фрайбург
4
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
21
12
Количество передач
439
335
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.06
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Сельта» против «Фрайбурга», 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта»«Фрайбург»

«Сельта» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Фрайбург Сельта
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