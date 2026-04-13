13.04.2026, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-2-2-2
12
Ламменс
23
Шоу
15
Йоро
6
Мартинес
3
Мазрауи
5
Каземиро
5
Угарте
8
Фернандеш
16
Диалло
30
Шешко
9
Кунья
3-2-1-1-2
26
Дарлоу
15
Бийол
5
Стрейк
4
Ампаду
24
Джастин
5
Гудмундссон
7
Танака
11
Ааронсон
19
Окафор
9
Калверт-Льюин
3
Мазрауи
5
Далот
5
Далот
3
Мазрауи
16
Диалло
19
Мбемо
19
Мбемо
16
Диалло
7
Танака
44
Груев
44
Груев
7
Танака
11
Ааронсон
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
11
Ааронсон
19
Окафор
29
Гнонто
29
Гнонто
19
Окафор
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лидс
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
61
Ши Лейси
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
1
Лукас Перри
ВР
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
25
Сэм Бирам
ПЗ
40
Факундо Буонанотте
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
61
Ши Лейси
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукас Перри
ВР
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
25
Сэм Бирам
ПЗ
40
Факундо Буонанотте
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Даниэль Фарке
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Лидс
Точно не сыграют
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лидс
3
1
2
Всего ударов по воротам
20
15
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
11
4
Нарушения
12
15
Офсайды
1
0
Количество передач
497
453
Сейвы
3
6
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
15
11
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.27
2.57
xGP (предотвращенные голы)
0.8
0.8
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Лидса», 32-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Лидс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»