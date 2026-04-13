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  • «Манчестер Юнайтед» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026

«Манчестер Юнайтед» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026

13 апреля, 20:50
Манчестер Юнайтед
13.04.2026, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Лидс
69' Каземиро
5' Н. Окафор 29' Н. Окафор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Юнайтед
12
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Каземиро
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
9
Матеус Кунья
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Лидс
26
Карл Дарлоу
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
5
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Итан Ампаду
(К) ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
7
Ао Танака
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
61
Ши Лейси
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Лидс
1
Лукас Перри
ВР
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
25
Сэм Бирам
ПЗ
44
Илия Груев
ОП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
40
Факундо Буонанотте
АП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
4-2-2-2
12
Ламменс
23
Шоу
15
Йоро
6
Мартинес
3
Мазрауи
5
Каземиро
5
Угарте
8
Фернандеш
16
Диалло
30
Шешко
9
Кунья
3-2-1-1-2
26
Дарлоу
15
Бийол
5
Стрейк
4
Ампаду
24
Джастин
5
Гудмундссон
7
Танака
11
Ааронсон
19
Окафор
9
Калверт-Льюин
3
Мазрауи
5
Далот
5
Далот
3
Мазрауи
16
Диалло
19
Мбемо
19
Мбемо
16
Диалло
7
Танака
44
Груев
44
Груев
7
Танака
11
Ааронсон
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
11
Ааронсон
19
Окафор
29
Гнонто
29
Гнонто
19
Окафор
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лидс
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
61
Ши Лейси
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
1
Лукас Перри
ВР
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
25
Сэм Бирам
ПЗ
40
Факундо Буонанотте
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
61
Ши Лейси
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукас Перри
ВР
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
25
Сэм Бирам
ПЗ
40
Факундо Буонанотте
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Даниэль Фарке
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Патрик Доргу
ЛЗ
Гарри Магуайр
ЦЗ
Матейс де Лигт
ЦЗ
Лидс
Точно не сыграют
Даниэль Джеймс
ПВ
Джо Родон
ЦЗ
Антон Сташ
ОП
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лидс
3
1
2
Всего ударов по воротам
20
15
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
11
4
Нарушения
12
15
Офсайды
1
0
Количество передач
497
453
Сейвы
3
6
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
15
11
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.27
2.57
xGP (предотвращенные голы)
0.8
0.8

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Лидса», 32-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед»«Лидс»

«Манчестер Юнайтед» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Лидс Манчестер Юнайтед
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