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  • «Аталанта» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Аталанта» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 20:35
Аталанта
11.04.2026, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
48' Ж. Бога
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
13
Жереми Бога
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
50
Piotr Pardel
ВР
69
Онест Аганор
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
46
Sergej Levak
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
6
Юнус Муса
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
51
Riccardo Radu
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
14
Аркадиуш Милик
ЦФ
20
Луа Опенда
ЦФ
3-3-1-1-1
29
Карнесекки
5
Колашинац
42
Скальвини
19
Джимсити
47
Бернаскони
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
90
Крстович
3-4-2-1
16
Ди Грегорио
15
Калюлю
3
Бремер
6
Келли
2
Хольм
5
Локателли
19
Тюрам
27
Камбьясо
7
Консейсау
13
Бога
11
Йылдыз
5
Колашинац
69
Аганор
69
Аганор
5
Колашинац
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
15
де Рон
15
Пашалич
15
Пашалич
15
де Рон
90
Крстович
9
Скамакка
9
Скамакка
90
Крстович
59
Залевски
18
Распадори
18
Распадори
59
Залевски
2
Хольм
4
Гатти
4
Гатти
2
Хольм
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
7
Консейсау
21
Миретти
21
Миретти
7
Консейсау
27
Камбьясо
18
Костич
18
Костич
27
Камбьясо
11
Йылдыз
10
Дэвид
10
Дэвид
11
Йылдыз
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
57
Марко Спортиелло
ВР
50
Piotr Pardel
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
46
Sergej Levak
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
6
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
23
Карло Пинсольо
ВР
51
Riccardo Radu
ВР
11
Эдон Жегрова
ПВ
14
Аркадиуш Милик
ЦФ
20
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
50
Piotr Pardel
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
46
Sergej Levak
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
6
Юнус Муса
ПВ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
51
Riccardo Radu
ВР
11
Эдон Жегрова
ПВ
14
Аркадиуш Милик
ЦФ
20
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аталанта
Точно не сыграют
Исак Хин
ЦЗ
Ювентус
Точно не сыграют
Василие Аджич
ЦП
Хуан Кабаль
ЦЗ
Уэстон МакКенни
ЦП
Маттиа Перин
ВР
Душан Влахович
ЦФ
Статистика матча Аталанта - Ювентус
1
3
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
13
2
Нарушения
7
11
Офсайды
3
1
Количество передач
513
419
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.68
0.61
xGP (предотвращенные голы)
0.79
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Ювентус», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Ювентус»

«Аталанта» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Аталанта
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