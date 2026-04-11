11.04.2026, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-1-1
29
Карнесекки
5
Колашинац
42
Скальвини
19
Джимсити
47
Бернаскони
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
90
Крстович
3-4-2-1
16
Ди Грегорио
15
Калюлю
3
Бремер
6
Келли
2
Хольм
5
Локателли
19
Тюрам
27
Камбьясо
7
Консейсау
13
Бога
11
Йылдыз
5
Колашинац
69
Аганор
69
Аганор
5
Колашинац
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
15
де Рон
15
Пашалич
15
Пашалич
15
де Рон
90
Крстович
9
Скамакка
9
Скамакка
90
Крстович
59
Залевски
18
Распадори
18
Распадори
59
Залевски
2
Хольм
4
Гатти
4
Гатти
2
Хольм
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
7
Консейсау
21
Миретти
21
Миретти
7
Консейсау
27
Камбьясо
18
Костич
18
Костич
27
Камбьясо
11
Йылдыз
10
Дэвид
10
Дэвид
11
Йылдыз
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
57
Марко Спортиелло
ВР
50
Piotr Pardel
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
46
Sergej Levak
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
6
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
23
Карло Пинсольо
ВР
51
Riccardo Radu
ВР
11
Эдон Жегрова
ПВ
14
Аркадиуш Милик
ЦФ
20
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
50
Piotr Pardel
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
46
Sergej Levak
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
6
Юнус Муса
ПВ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
51
Riccardo Radu
ВР
11
Эдон Жегрова
ПВ
14
Аркадиуш Милик
ЦФ
20
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аталанта
Точно не сыграют
Ювентус
Точно не сыграют
Статистика матча Аталанта - Ювентус
1
3
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
13
2
Нарушения
7
11
Офсайды
3
1
Количество передач
513
419
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.68
0.61
xGP (предотвращенные голы)
0.79
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Ювентус», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»