11.04.2026, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 32 тур
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-3-3
16
Меньян
33
Бартезаги
16
Де Винтер
31
Павлович
24
Атекаме
10
Модрич
14
Рабьо
4
Риччи
10
Леау
22
Салемакерс
10
Пулишич
3-4-1-1-1
40
Окойе
27
Кабаселе
28
Соле
31
Кристенсен
19
Эхизибуе
16
Карлстрем
14
Атта
11
Камара
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
9
Дэвис
10
Модрич
14
Яшари
14
Яшари
10
Модрич
10
Леау
8
Лофтус-Чик
8
Лофтус-Чик
10
Леау
4
Риччи
19
Фофана
19
Фофана
4
Риччи
10
Пулишич
18
Нкунку
18
Нкунку
10
Пулишич
24
Атекаме
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
24
Атекаме
32
Эккеленкамп
38
Миллер
38
Миллер
32
Эккеленкамп
14
Атта
6
Саррага
6
Саррага
14
Атта
10
Дзаньоло
24
Пиотровски
24
Пиотровски
10
Дзаньоло
9
Дэвис
7
Гуйе
7
Гуйе
9
Дэвис
Остались в запасе
Милан
Удинезе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
7
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
20
Хуан Арисала
ЛВ
15
Вакун Байо
ЦФ
18
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
7
Сантьяго Хименес
ЦФ
Остались в запасе
1
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
20
Хуан Арисала
ЛВ
15
Вакун Байо
ЦФ
18
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Милан - Удинезе
1
1
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
14
Количество передач
558
326
Сейвы
4
3
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.78
1.19
xGP (предотвращенные голы)
0.38
0.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Удинезе», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»