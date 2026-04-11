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  • «Милан» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Милан» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 17:50
Милан
11.04.2026, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 3
Завершен
Удинезе
27' Д. Бартезаги (АГ) 37' Ю. Эккеленкамп 71' А. Атта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
4
Самуэле Риччи
ЦП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
10
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
19
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
16
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
14
Артюр Атта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Милан
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
7
Сантьяго Хименес
ЦФ
18
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Удинезе
1
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
38
Леннон Миллер
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
20
Хуан Арисала
ЛВ
15
Вакун Байо
ЦФ
18
Адам Букса
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
4-3-3
16
Меньян
33
Бартезаги
16
Де Винтер
31
Павлович
24
Атекаме
10
Модрич
14
Рабьо
4
Риччи
10
Леау
22
Салемакерс
10
Пулишич
3-4-1-1-1
40
Окойе
27
Кабаселе
28
Соле
31
Кристенсен
19
Эхизибуе
16
Карлстрем
14
Атта
11
Камара
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
9
Дэвис
10
Модрич
14
Яшари
14
Яшари
10
Модрич
10
Леау
8
Лофтус-Чик
8
Лофтус-Чик
10
Леау
4
Риччи
19
Фофана
19
Фофана
4
Риччи
10
Пулишич
18
Нкунку
18
Нкунку
10
Пулишич
24
Атекаме
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
24
Атекаме
32
Эккеленкамп
38
Миллер
38
Миллер
32
Эккеленкамп
14
Атта
6
Саррага
6
Саррага
14
Атта
10
Дзаньоло
24
Пиотровски
24
Пиотровски
10
Дзаньоло
9
Дэвис
7
Гуйе
7
Гуйе
9
Дэвис
Остались в запасе
Милан
Удинезе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
7
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
20
Хуан Арисала
ЛВ
15
Вакун Байо
ЦФ
18
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
7
Сантьяго Хименес
ЦФ
Остались в запасе
1
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
20
Хуан Арисала
ЛВ
15
Вакун Байо
ЦФ
18
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Коста Руньяич
Удинезе
Точно не сыграют
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Джордан Земура
ЛЗ
Статистика матча Милан - Удинезе
1
1
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
14
Количество передач
558
326
Сейвы
4
3
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.78
1.19
xGP (предотвращенные голы)
0.38
0.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Удинезе», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Удинезе»

«Милан» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Милан
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