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  • «Челябинск» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Челябинск» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 15:50
Челябинск
11.04.2026, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
52' Б. Н'Диайе 90+4' Я. Гудков
21' Х. Алькальде (П) 26' С. Глотов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
34
Даниил Голиков
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
72
Тимофей Комиссаров
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
3
Константин Плиев
ЦЗ
4
Олег Кожемякин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
13
Данила Янов
АП
50
Степан Глотов
ЛВ
10
Камран Алиев
ЦФ
9
Хакобо Алькальде
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
72
Олег Новиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
33
Алан Агаев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
17
Баба Н'Диайе
АП
15
Денис Пушкарев
ЛВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
ВР
78
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
40
Роман Прищепов
ЦП
82
Демьян Илиев
АП
19
Вадим Вшивков
ЛВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
3-1-1-3-2
34
Голиков
66
Гудков
15
Кочиев
21
Бердников
19
Байтуков
77
Самойлов
18
Кертанов
72
Комиссаров
10
Гаджимурадов
75
Жамалетдинов
10
Гонгадзе
4-2-2-2
96
Кузнецов
71
Мастерной
3
Плиев
4
Кожемякин
91
Носков
17
Анисимов
38
Алейников
13
Янов
50
Глотов
9
Алькальде
10
Алиев
Першин
5
Гатин
5
Гатин
Першин
77
Самойлов
46
Першин
46
Першин
77
Самойлов
21
Бердников
70
Левин
70
Левин
21
Бердников
75
Жамалетдинов
17
Н'Диайе
17
Н'Диайе
75
Жамалетдинов
10
Гонгадзе
88
Эза
88
Эза
10
Гонгадзе
17
Анисимов
78
Гребенкин
78
Гребенкин
17
Анисимов
10
Алиев
44
Гурбан
44
Гурбан
10
Алиев
9
Алькальде
11
Гаглоев
11
Гаглоев
9
Алькальде
50
Глотов
19
Вшивков
19
Вшивков
50
Глотов
13
Янов
11
Брагин
11
Брагин
13
Янов
Остались в запасе
Челябинск
СКА-Хабаровск
93
Илья Тусеев
ВР
72
Олег Новиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
33
Алан Агаев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
15
Денис Пушкарев
ЛВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
78
Ислам Имамов
ВР
92
Роман Емельянов
ОП
40
Роман Прищепов
ЦП
82
Демьян Илиев
АП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
72
Олег Новиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
33
Алан Агаев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
15
Денис Пушкарев
ЛВ
Остались в запасе
78
Ислам Имамов
ВР
92
Роман Емельянов
ОП
40
Роман Прищепов
ЦП
82
Демьян Илиев
АП
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Челябинск - СКА-Хабаровск
1
4
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «СКА-Хабаровска», 28-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск»«СКА-Хабаровск»

«Челябинск» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Челябинск
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