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Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «СКА-Хабаровска», 28-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «СКА-Хабаровск»