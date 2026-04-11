11.04.2026, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Челябинск
Челябинск
3-1-1-3-2
34
Голиков
66
Гудков
15
Кочиев
21
Бердников
19
Байтуков
77
Самойлов
18
Кертанов
72
Комиссаров
10
Гаджимурадов
75
Жамалетдинов
10
Гонгадзе
4-2-2-2
96
Кузнецов
71
Мастерной
3
Плиев
4
Кожемякин
91
Носков
17
Анисимов
38
Алейников
13
Янов
50
Глотов
9
Алькальде
10
Алиев
Першин
5
Гатин
5
Гатин
Першин
77
Самойлов
46
Першин
46
Першин
77
Самойлов
21
Бердников
70
Левин
70
Левин
21
Бердников
75
Жамалетдинов
17
Н'Диайе
17
Н'Диайе
75
Жамалетдинов
10
Гонгадзе
88
Эза
88
Эза
10
Гонгадзе
17
Анисимов
78
Гребенкин
78
Гребенкин
17
Анисимов
10
Алиев
44
Гурбан
44
Гурбан
10
Алиев
9
Алькальде
11
Гаглоев
11
Гаглоев
9
Алькальде
50
Глотов
19
Вшивков
19
Вшивков
50
Глотов
13
Янов
11
Брагин
11
Брагин
13
Янов
Остались в запасе
Челябинск
СКА-Хабаровск
93
Илья Тусеев
ВР
72
Олег Новиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
33
Алан Агаев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
15
Денис Пушкарев
ЛВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
78
Ислам Имамов
ВР
92
Роман Емельянов
ОП
40
Роман Прищепов
ЦП
82
Демьян Илиев
АП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
72
Олег Новиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
33
Алан Агаев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
15
Денис Пушкарев
ЛВ
Остались в запасе
78
Ислам Имамов
ВР
92
Роман Емельянов
ОП
40
Роман Прищепов
ЦП
82
Демьян Илиев
АП
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Челябинск - СКА-Хабаровск
1
4
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «СКА-Хабаровска», 28-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»