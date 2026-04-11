  • «Арсенал» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Арсенал» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 13:36
Арсенал
11.04.2026, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Борнмут
35' В. Дьекереш (П)
17' Э. Жуниор Крупи 74' А. Скотт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Рая
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
(К) ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
11
Габриэль Мартинелли
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Борнмут
1
Джордже Петрович
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
8
Алекс Скотт
АП
10
Райан Кристи
(К) АП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
16
Маркус Тавернье
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Арсенал
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
89
Marli Salmon
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
16
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
56
Макс Доумэн
АП
19
Леандро Троссард
ЛВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Борнмут
29
Христос Мандас
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Бен Доук
ПВ
26
Энес Унал
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Рая
6
Габриэль
2
Салиба
4
Уайт
49
Льюис-Скелли
41
Райс
36
Субименди
11
Мартинелли
20
Мадуэке
29
Хаверц
14
Дьекереш
4-3-3
1
Петрович
20
Хименес
5
Сенеси
23
Хилл
3
Трюффер
37
Витор
22
Крупи
16
Тавернье
9
Эванилсон
10
Кристи
8
Скотт
4
Уайт
3
Москера
3
Москера
4
Уайт
29
Хаверц
10
Эзе
10
Эзе
29
Хаверц
20
Мадуэке
56
Доумэн
56
Доумэн
20
Мадуэке
11
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
11
Мартинелли
36
Субименди
9
Жезус
9
Жезус
36
Субименди
22
Крупи
27
Тот
27
Тот
22
Крупи
20
Хименес
15
Смит
15
Смит
20
Хименес
10
Кристи
12
Адамс
12
Адамс
10
Кристи
37
Витор
7
Брукс
7
Брукс
37
Витор
9
Эванилсон
26
Унал
26
Унал
9
Эванилсон
Остались в запасе
Арсенал
Борнмут
13
Кепа
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
16
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
29
Христос Мандас
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
11
Бен Доук
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
89
Marli Salmon
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
16
Кристиан Нергор
ЦП
Остались в запасе
29
Христос Мандас
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
11
Бен Доук
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Арсенал - Борнмут
1
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
18
Офсайды
2
0
Количество передач
389
367
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.32
1.19
xGP (предотвращенные голы)
0.08
0.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Борнмута», 32-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Борнмут»

«Арсенал» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Борнмут Арсенал
