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  • «Наполи» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

«Наполи» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

6 апреля, 20:35
Наполи
06.04.2026, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 0
Завершен
Милан
79' М. Политано
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
5
Жуан
ЦЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
68
Станислав Лоботка
(К) ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
19
Юссуф Фофана
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
18
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
20
Эльйиф Эльмас
АП
27
Алиссон Сантос
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ПЗ
14
Ардон Яшари
ОП
4
Самуэле Риччи
ЦП
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Сантьяго Хименес
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Милинкович-Савич
16
Оливера
4
Буонджорно
5
Жуан
3
Гутьеррес
37
Спинаццола
4
Мактоминей
68
Лоботка
99
Ангисса
7
Де Брюйне
23
Гиоване
4-3-1-2
16
Меньян
23
Томори
16
Де Винтер
31
Павлович
33
Бартезаги
19
Фофана
10
Модрич
14
Рабьо
22
Салемакерс
18
Нкунку
9
Фуллкруг
5
Жуан
31
Беукема
31
Беукема
5
Жуан
7
Де Брюйне
20
Эльмас
20
Эльмас
7
Де Брюйне
23
Гиоване
27
Сантос
27
Сантос
23
Гиоване
37
Спинаццола
21
Политано
21
Политано
37
Спинаццола
22
Салемакерс
24
Атекаме
24
Атекаме
22
Салемакерс
23
Томори
8
Лофтус-Чик
8
Лофтус-Чик
23
Томори
19
Фофана
10
Леау
10
Леау
19
Фофана
18
Нкунку
10
Пулишич
10
Пулишич
18
Нкунку
9
Фуллкруг
7
Хименес
7
Хименес
9
Фуллкруг
Остались в запасе
Наполи
Милан
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
4
Самуэле Риччи
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
4
Самуэле Риччи
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
Точно не сыграют
Давид Нерес
ПВ
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
Расмус Хойлунд
ЦФ
Ромелу Лукаку
ЦФ
Амир Ррахмани
ЦЗ
Антонио Вергара
АП
Милан
Точно не сыграют
Маттео Габбиа
ЦЗ
Статистика матча Наполи - Милан
2
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
6
Офсайды
5
2
Количество передач
522
466
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.6
xGP (предотвращенные голы)
0.96
0.96

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Милана», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи»«Милан»

«Наполи» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Наполи
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