06.04.2026, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
3-2-3-1-1
32
Милинкович-Савич
16
Оливера
4
Буонджорно
5
Жуан
3
Гутьеррес
37
Спинаццола
4
Мактоминей
68
Лоботка
99
Ангисса
7
Де Брюйне
23
Гиоване
4-3-1-2
16
Меньян
23
Томори
16
Де Винтер
31
Павлович
33
Бартезаги
19
Фофана
10
Модрич
14
Рабьо
22
Салемакерс
18
Нкунку
9
Фуллкруг
5
Жуан
31
Беукема
31
Беукема
5
Жуан
7
Де Брюйне
20
Эльмас
20
Эльмас
7
Де Брюйне
23
Гиоване
27
Сантос
27
Сантос
23
Гиоване
37
Спинаццола
21
Политано
21
Политано
37
Спинаццола
22
Салемакерс
24
Атекаме
24
Атекаме
22
Салемакерс
23
Томори
8
Лофтус-Чик
8
Лофтус-Чик
23
Томори
19
Фофана
10
Леау
10
Леау
19
Фофана
18
Нкунку
10
Пулишич
10
Пулишич
18
Нкунку
9
Фуллкруг
7
Хименес
7
Хименес
9
Фуллкруг
Остались в запасе
Наполи
Милан
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
4
Самуэле Риччи
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
4
Самуэле Риччи
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
Точно не сыграют
Милан
Точно не сыграют
Статистика матча Наполи - Милан
2
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
6
Офсайды
5
2
Количество передач
522
466
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.6
xGP (предотвращенные голы)
0.96
0.96
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Милана», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»