06.04.2026, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Украина. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Эпицентр
Эпицентр
4-3-1-2
31
Билык
4
77
Кох
97
70
Кирюханцев
10
Себерио
5
Запорожец
8
Миронюк
99
Рохас
20
Сидун
9
4-3-2-1
37
17
55
39
20
Гусев
21
8
14
20
Свитюха
17
Морозко
24
Овусу
70
Кирюханцев
3
Григоращук
3
Григоращук
70
Кирюханцев
8
Миронюк
28
28
8
Миронюк
20
Сидун
21
Супряга
21
Супряга
20
Сидун
21
29
Нагнойный
29
Нагнойный
21
20
Свитюха
10
Козак
10
Козак
20
Свитюха
24
Овусу
9
9
24
Овусу
17
Морозко
27
27
17
Морозко
77
77
Остались в запасе
Эпицентр
Кудровка
71
Nikita Fedotov
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
17
Егор Демченко
ЦП
15
Denys Golub
ЦП
7
Andrii Matkevych
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
23
Illia Karavashchenko
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
71
Nikita Fedotov
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
17
Егор Демченко
ЦП
15
Denys Golub
ЦП
7
Andrii Matkevych
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Остались в запасе
23
Illia Karavashchenko
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Эпицентр - Кудровка
2
1
Всего ударов по воротам
4
11
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Кудровки», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр» – «Кудровка»
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Источник: «Бомбардир»