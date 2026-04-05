05.04.2026, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 31 тур
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Пиза
Пиза
4-2-3-1
1
Шемпер
3
Ангори
4
Караччоло
5
Канестрелли
33
Калабрези
20
Эбишер
8
Хойхольт
10
Трамони
32
Морео
7
Лери
9
Мейстер
3-3-1-1-2
1
Палеари
23
Коко
44
Исмайли
33
Обрадор
16
Хольмгрен-Педерсен
4
Прати
77
Эбосс
66
Гинейтис
13
Влашич
18
Симеоне
17
Куленович
9
Мейстер
35
Лойола
35
Лойола
9
Мейстер
8
Хойхольт
14
Акинсанмиро
14
Акинсанмиро
8
Хойхольт
33
Калабрези
11
Куадрадо
11
Куадрадо
33
Калабрези
32
Морео
81
81
32
Морео
7
Лери
15
15
7
Лери
16
Хольмгрен-Педерсен
20
Лазаро
20
Лазаро
16
Хольмгрен-Педерсен
66
Гинейтис
61
Тамез
61
Тамез
66
Гинейтис
4
Прати
22
Казадеи
22
Казадеи
4
Прати
17
Куленович
10
Адамс
10
Адамс
17
Куленович
18
Симеоне
14
Анджорин
14
Анджорин
18
Симеоне
Остались в запасе
Пиза
Торино
22
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
42
Brando Bettazzi
ЦП
23
Калвин Стенгс
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
81
Франко Исраэль
ВР
99
Lapo Siviero
ВР
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
8
Иван Илич
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
22
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
42
Brando Bettazzi
ЦП
23
Калвин Стенгс
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
99
Lapo Siviero
ВР
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
8
Иван Илич
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Пиза
Точно не сыграют
Торино
Точно не сыграют
Статистика матча Пиза - Торино
1
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
2
Нарушения
12
12
Офсайды
1
1
Количество передач
419
428
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.32
1.83
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Торино», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»