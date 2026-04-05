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  • «Пиза» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Пиза» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 17:50
Пиза
05.04.2026, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 1
Завершен
Торино
80' Ч. Адамс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Пиза
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
(К) ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Мальте Хойхольт
ЦП
32
Стефано Морео
АП
10
Маттео Трамони
ЛВ
7
Мехди Лери
ПВ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Торино
1
Альберто Палеари
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
4
Маттео Прати
ОП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
13
Никола Влашич
(К) АП
17
Сандро Куленович
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Пиза
22
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
35
Фелипе Лойола
ПЗ
42
Brando Bettazzi
ЦП
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
23
Калвин Стенгс
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
81
Filip Stojilković
ЦФ
15
Idrissa Toure
ЦФ
Торино
81
Франко Исраэль
ВР
99
Lapo Siviero
ВР
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
20
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
8
Иван Илич
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
10
Че Адамс
ЦФ
14
Фаустино Анджорин
РФ
4-2-3-1
1
Шемпер
3
Ангори
4
Караччоло
5
Канестрелли
33
Калабрези
20
Эбишер
8
Хойхольт
10
Трамони
32
Морео
7
Лери
9
Мейстер
3-3-1-1-2
1
Палеари
23
Коко
44
Исмайли
33
Обрадор
16
Хольмгрен-Педерсен
4
Прати
77
Эбосс
66
Гинейтис
13
Влашич
18
Симеоне
17
Куленович
9
Мейстер
35
Лойола
35
Лойола
9
Мейстер
8
Хойхольт
14
Акинсанмиро
14
Акинсанмиро
8
Хойхольт
33
Калабрези
11
Куадрадо
11
Куадрадо
33
Калабрези
32
Морео
81
81
32
Морео
7
Лери
15
15
7
Лери
16
Хольмгрен-Педерсен
20
Лазаро
20
Лазаро
16
Хольмгрен-Педерсен
66
Гинейтис
61
Тамез
61
Тамез
66
Гинейтис
4
Прати
22
Казадеи
22
Казадеи
4
Прати
17
Куленович
10
Адамс
10
Адамс
17
Куленович
18
Симеоне
14
Анджорин
14
Анджорин
18
Симеоне
Остались в запасе
Пиза
Торино
22
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
42
Brando Bettazzi
ЦП
23
Калвин Стенгс
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
81
Франко Исраэль
ВР
99
Lapo Siviero
ВР
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
8
Иван Илич
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
22
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
42
Brando Bettazzi
ЦП
23
Калвин Стенгс
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
99
Lapo Siviero
ВР
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
8
Иван Илич
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Пиза
Точно не сыграют
Daniel Denoon
ЦЗ
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Самуэль Айлинг
ЛВ
Лорран Перейра
АП
Мариуш Марин
ЦП
Исак Вурал
ЦП
Торино
Точно не сыграют
Закария Абухляль
ПВ
Занос Савва
ПВ
Дуван Сапата
ЦФ
Статистика матча Пиза - Торино
1
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
2
Нарушения
12
12
Офсайды
1
1
Количество передач
419
428
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.32
1.83
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Торино», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза»«Торино»

«Пиза» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Пиза
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