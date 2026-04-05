05.04.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
4-2-3-1
13
Чагров
17
Шильников
97
Покидышев
24
Клещенко
13
Бардыбахин
6
Макаров
5
Трошечкин
18
Родионов
10
Симонян
7
Сафронов
11
Эльдарушев
3-3-2-2
51
Кашинцев
24
Кахидзе
65
Толстопятов
17
Валиахметов
17
Кокоев
6
Родин
2
Ситдиков
7
Шильцов
7
Никитин
11
Магомедов
53
Моисеев
13
Бардыбахин
24
Коротков
24
Коротков
13
Бардыбахин
7
Сафронов
23
Храмцов
23
Храмцов
7
Сафронов
18
Родионов
73
Азнауров
73
Азнауров
18
Родионов
10
Симонян
9
Давидян
9
Давидян
10
Симонян
11
Эльдарушев
9
Алиев
9
Алиев
11
Эльдарушев
7
Никитин
5
Мусалов
5
Мусалов
7
Никитин
2
Ситдиков
15
Шадринцев
15
Шадринцев
2
Ситдиков
17
Кокоев
8
Кантария
8
Кантария
17
Кокоев
53
Моисеев
94
Кучугура
94
Кучугура
53
Моисеев
11
Магомедов
14
Машуков
14
Машуков
11
Магомедов
Остались в запасе
Ротор
Нефтехимик
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
18
Максим Кайнов
ОП
8
Анатолий Макаров
ЦП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
43
Николай Присяжненко
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
77
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
18
Максим Кайнов
ОП
8
Анатолий Макаров
ЦП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
77
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Ротор - Нефтехимик
2
1
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Нефтехимика», 27-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Нефтехимик»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»