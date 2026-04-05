05.04.2026, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Украина. Премьер-лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-2-2-2
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
4
Марлон
26
Конопля
29
Назарина
10
Педриньо
7
Эгиналдо
21
Бондаренко
2
Траоре
68
Оба
3-1-1-3-2
1
Герета
75
Китела
76
93
Роман
6
Пидгурский
56
14
Диалло
30
Таллес
7
Криспим
21
10
Притула
4
Марлон
22
Матвиенко
22
Матвиенко
4
Марлон
5
Бондарь
18
Грам
18
Грам
5
Бондарь
7
Эгиналдо
37
Феррейра
37
Феррейра
7
Эгиналдо
68
Оба
14
Исаке
14
Исаке
68
Оба
2
Траоре
49
Мейреллес
49
Мейреллес
2
Траоре
56
4
4
56
6
Пидгурский
45
45
6
Пидгурский
14
Диалло
11
Рунич
11
Рунич
14
Диалло
21
9
9
21
7
Криспим
47
47
7
Криспим
Остались в запасе
Шахтер
Рух
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Олег Очеретко
АП
11
Невертон
ЛВ
30
Алиссон
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
28
Yegor Klymenko
ВР
65
Dmytro Sebro
ЦЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Олег Очеретко
АП
11
Невертон
ЛВ
30
Алиссон
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
65
Dmytro Sebro
ЦЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Шахтер - Рух
1
3
Всего ударов по воротам
18
1
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Руха», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Рух»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»