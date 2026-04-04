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  • «Спартак» Кострома – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Спартак» Кострома – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 16:50
Спартак К
04.04.2026, суббота, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
47' С. Бугриев 90+5' Д. Хубаев
59' А. Окладников
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
25
Даниэль Саппа
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
77
Илья Мещеряков
ПП
13
Ilya Rubtsov
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
8
Егор Иванов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
18
Александр Надольский
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
78
Геннадий Киселев
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
35
Иван Енин
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
88
Фарук Гогич
ЦП
9
Давид Хубаев
ЦП
90
Джордже Пантелич
ПВ
9
Марат Тлехугов
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
81
Родион Печура
АП
10
Азер Алиев
ПП
25
Никита Шершов
ЛВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
9
Лука Раткович
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Саппа
5
Жилмостных
4
Супранович
2
Тарасов
18
Игнатьев
3
Бугриев
22
Немченко
77
Мещеряков
11
Назаренко
90
Калмыков
13
3-1-3-3
50
Шамов
3
Цесь
25
Эмерсон
33
Масловский
8
Иванов
14
Кенфак
18
Надольский
87
Мазурин
11
Хашкулов
43
Гилязетдинов
7
Чуканов
3
Бугриев
35
Енин
35
Енин
3
Бугриев
22
Немченко
88
Садов
88
Садов
22
Немченко
11
Назаренко
88
Гогич
88
Гогич
11
Назаренко
13
9
Хубаев
9
Хубаев
13
87
Мазурин
81
Печура
81
Печура
87
Мазурин
43
Гилязетдинов
25
Шершов
25
Шершов
43
Гилязетдинов
14
Кенфак
8
Канаплин
8
Канаплин
14
Кенфак
8
Иванов
9
Раткович
9
Раткович
8
Иванов
11
Хашкулов
75
Окладников
75
Окладников
11
Хашкулов
Остались в запасе
Спартак К
Енисей
68
Михаил Гайдаш
ВР
78
Геннадий Киселев
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
90
Джордже Пантелич
ПВ
9
Марат Тлехугов
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Азер Алиев
ПП
44
Михаил Тихонов
ПВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
78
Геннадий Киселев
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
90
Джордже Пантелич
ПВ
9
Марат Тлехугов
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Азер Алиев
ПП
44
Михаил Тихонов
ПВ
Главный тренер
Евгений Таранухин
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Спартак К - Енисей
1
3
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Енисея», 27-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «Енисей»

«Спартак» Кострома – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Енисей Спартак К
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