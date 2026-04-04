04.04.2026, суббота, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак К
Спартак К
3-2-2-1-2
25
Саппа
5
Жилмостных
4
Супранович
2
Тарасов
18
Игнатьев
3
Бугриев
22
Немченко
77
Мещеряков
11
Назаренко
90
Калмыков
13
3-1-3-3
50
Шамов
3
Цесь
25
Эмерсон
33
Масловский
8
Иванов
14
Кенфак
18
Надольский
87
Мазурин
11
Хашкулов
43
Гилязетдинов
7
Чуканов
3
Бугриев
35
Енин
35
Енин
3
Бугриев
22
Немченко
88
Садов
88
Садов
22
Немченко
11
Назаренко
88
Гогич
88
Гогич
11
Назаренко
13
9
Хубаев
9
Хубаев
13
87
Мазурин
81
Печура
81
Печура
87
Мазурин
43
Гилязетдинов
25
Шершов
25
Шершов
43
Гилязетдинов
14
Кенфак
8
Канаплин
8
Канаплин
14
Кенфак
8
Иванов
9
Раткович
9
Раткович
8
Иванов
11
Хашкулов
75
Окладников
75
Окладников
11
Хашкулов
Остались в запасе
Спартак К
Енисей
68
Михаил Гайдаш
ВР
78
Геннадий Киселев
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
90
Джордже Пантелич
ПВ
9
Марат Тлехугов
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Азер Алиев
ПП
44
Михаил Тихонов
ПВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
78
Геннадий Киселев
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
90
Джордже Пантелич
ПВ
9
Марат Тлехугов
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Азер Алиев
ПП
44
Михаил Тихонов
ПВ
Главный тренер
Евгений Таранухин
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Спартак К - Енисей
1
3
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Енисея», 27-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»