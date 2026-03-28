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  • «Волга» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

«Волга» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

28 марта, 13:50
Волга
28.03.2026, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Спартак К
33' К. Фольмер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
23
Егор Бабурин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Спартак К
25
Даниэль Саппа
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
35
Иван Енин
ОП
88
Фарук Гогич
ЦП
90
Джордже Пантелич
ПВ
9
Марат Тлехугов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
Волга
1
Александр Довгаль
ВР
97
Денис Еремеев
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
17
Sergey Ustimov
ЦЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
6
Михаил Умников
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
17
Игорь Гершун
ЛВ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
37
Евгений Воронин
ПВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Спартак К
15
Denis Terekhov
ВР
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
77
Илья Мещеряков
ПП
38
Александр Чупаев
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
11
Денис Боков
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
4-1-3-2
23
Бабурин
3
Красильниченко
4
Ибрагимов
99
Костин
30
Хабибуллин
9
Фольмер
8
Рахманов
55
Саплинов
77
Багателия
7
Мурза
14
Яковлев
4-2-1-2-1
25
Саппа
23
Лях
5
Жилмостных
2
Тарасов
18
Игнатьев
69
Чурсин
35
Енин
88
Гогич
9
Тлехугов
90
Пантелич
90
Калмыков
8
Рахманов
15
Тихий
15
Тихий
8
Рахманов
7
Мурза
17
Гершун
17
Гершун
7
Мурза
77
Багателия
52
Пшенников
52
Пшенников
77
Багателия
14
Яковлев
99
Каменщиков
99
Каменщиков
14
Яковлев
9
Фольмер
28
Новиков
28
Новиков
9
Фольмер
9
Тлехугов
3
Бугриев
3
Бугриев
9
Тлехугов
23
Лях
4
Супранович
4
Супранович
23
Лях
18
Игнатьев
77
Мещеряков
77
Мещеряков
18
Игнатьев
23
Чиканчи
23
Чиканчи
Остались в запасе
Волга
Спартак К
1
Александр Довгаль
ВР
97
Денис Еремеев
ВР
17
Sergey Ustimov
ЦЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
6
Михаил Умников
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
15
Denis Terekhov
ВР
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
38
Александр Чупаев
ЦФ
11
Денис Боков
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
Остались в запасе
1
Александр Довгаль
ВР
97
Денис Еремеев
ВР
17
Sergey Ustimov
ЦЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
6
Михаил Умников
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Остались в запасе
15
Denis Terekhov
ВР
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
38
Александр Чупаев
ЦФ
11
Денис Боков
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Евгений Таранухин
Статистика матча Волга - Спартак К
1
3
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Спартака» Кострома, 26-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «Спартак» Кострома

«Волга» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Спартак К Волга
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