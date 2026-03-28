28.03.2026, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Волга
Волга
4-1-3-2
23
Бабурин
3
Красильниченко
4
Ибрагимов
99
Костин
30
Хабибуллин
9
Фольмер
8
Рахманов
55
Саплинов
77
Багателия
7
Мурза
14
Яковлев
4-2-1-2-1
25
Саппа
23
Лях
5
Жилмостных
2
Тарасов
18
Игнатьев
69
Чурсин
35
Енин
88
Гогич
9
Тлехугов
90
Пантелич
90
Калмыков
8
Рахманов
15
Тихий
15
Тихий
8
Рахманов
7
Мурза
17
Гершун
17
Гершун
7
Мурза
77
Багателия
52
Пшенников
52
Пшенников
77
Багателия
14
Яковлев
99
Каменщиков
99
Каменщиков
14
Яковлев
9
Фольмер
28
Новиков
28
Новиков
9
Фольмер
9
Тлехугов
3
Бугриев
3
Бугриев
9
Тлехугов
23
Лях
4
Супранович
4
Супранович
23
Лях
18
Игнатьев
77
Мещеряков
77
Мещеряков
18
Игнатьев
23
Чиканчи
23
Чиканчи
Остались в запасе
Волга
Спартак К
1
Александр Довгаль
ВР
97
Денис Еремеев
ВР
17
Sergey Ustimov
ЦЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
6
Михаил Умников
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
15
Denis Terekhov
ВР
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
38
Александр Чупаев
ЦФ
11
Денис Боков
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
Остались в запасе
1
Александр Довгаль
ВР
97
Денис Еремеев
ВР
17
Sergey Ustimov
ЦЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
6
Михаил Умников
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Остались в запасе
15
Denis Terekhov
ВР
68
Михаил Гайдаш
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
38
Александр Чупаев
ЦФ
11
Денис Боков
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Евгений Таранухин
Статистика матча Волга - Спартак К
1
3
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Спартака» Кострома, 26-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «Спартак» Кострома
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»