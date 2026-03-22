Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Урал» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Урал» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 12:50
Урал
22.03.2026, воскресенье, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
2 : 4
Завершен
Енисей
15' С. Бегич 55' Е. Харин
43' Е. Иванов 82' Е. Иванов 84' А. Хашкулов 90+5' А. Надольский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
13
Роман Акбашев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
8
Егор Иванов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
25
Никита Шершов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Урал
57
Александр Селихов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
90
Тигран Арабачян
АП
18
Никита Морозов
АП
37
Виталий Бондарев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
19
Егор Богомольский
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
3
Ян Цесь
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
18
Александр Надольский
АП
7
Андреа Чуканов
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
3-1-2-3-1
86
Кузнецов
44
Малькевич
2
Бегич
53
Бардачев
6
Сунгатулин
21
Иванисеня
13
Акбашев
14
Железнов
97
Ишков
59
Харин
10
Секулич
3-1-3-3
50
Шамов
22
Гюрджан
25
Эмерсон
33
Масловский
8
Иванов
25
Шершов
6
Батырев
87
Мазурин
75
Окладников
14
Кенфак
24
Погосов
14
Железнов
9
Мосин
9
Мосин
14
Железнов
10
Секулич
18
Морозов
18
Морозов
10
Секулич
21
Иванисеня
37
Бондарев
37
Бондарев
21
Иванисеня
13
Акбашев
19
Богомольский
19
Богомольский
13
Акбашев
97
Ишков
20
Марков
20
Марков
97
Ишков
22
Гюрджан
3
Цесь
3
Цесь
22
Гюрджан
14
Кенфак
18
Надольский
18
Надольский
14
Кенфак
6
Батырев
7
Чуканов
7
Чуканов
6
Батырев
75
Окладников
44
Тихонов
44
Тихонов
75
Окладников
25
Шершов
11
Хашкулов
11
Хашкулов
25
Шершов
24
Погосов
8
Канаплин
8
Канаплин
24
Погосов
Остались в запасе
Урал
Енисей
57
Александр Селихов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
90
Тигран Арабачян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Василий Березуцкий
23
Станислав Антипин
ВР
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
90
Тигран Арабачян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Василий Березуцкий
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Урал - Енисей
3
5
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
2
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Енисея», 25-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Енисей»

«Урал» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Енисей Урал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
23:45
Карседо описал Даку двумя словами
23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
22:31
1
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
22:15
2
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
21:56
1
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
4
Все новости
Все новости
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
13:31
2
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
10:11
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
08:05
1
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
Вчера, 21:19
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
Вчера, 13:52
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
ФотоЛатышонок сменил клуб второй раз за день
29 июля
13
Фото«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
ФотоКлуб Первой лиги купил Латышонка у «Зенита»
29 июля
20
Латышонок сменит «Зенит» на другой клуб РПЛ по сложной схеме
27 июля
12
Воспитанник «Спартака» сделал хет-трик за «Сочи» в Первой лиге
26 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+