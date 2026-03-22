22.03.2026, воскресенье, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
3-1-2-3-1
86
Кузнецов
44
Малькевич
2
Бегич
53
Бардачев
6
Сунгатулин
21
Иванисеня
13
Акбашев
14
Железнов
97
Ишков
59
Харин
10
Секулич
3-1-3-3
50
Шамов
22
Гюрджан
25
Эмерсон
33
Масловский
8
Иванов
25
Шершов
6
Батырев
87
Мазурин
75
Окладников
14
Кенфак
24
Погосов
14
Железнов
9
Мосин
9
Мосин
14
Железнов
10
Секулич
18
Морозов
18
Морозов
10
Секулич
21
Иванисеня
37
Бондарев
37
Бондарев
21
Иванисеня
13
Акбашев
19
Богомольский
19
Богомольский
13
Акбашев
97
Ишков
20
Марков
20
Марков
97
Ишков
22
Гюрджан
3
Цесь
3
Цесь
22
Гюрджан
14
Кенфак
18
Надольский
18
Надольский
14
Кенфак
6
Батырев
7
Чуканов
7
Чуканов
6
Батырев
75
Окладников
44
Тихонов
44
Тихонов
75
Окладников
25
Шершов
11
Хашкулов
11
Хашкулов
25
Шершов
24
Погосов
8
Канаплин
8
Канаплин
24
Погосов
Остались в запасе
Урал
Енисей
57
Александр Селихов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
90
Тигран Арабачян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Василий Березуцкий
23
Станислав Антипин
ВР
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
90
Тигран Арабачян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Василий Березуцкий
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Урал - Енисей
3
5
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Енисея», 25-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 13:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»