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  • «Бавария» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

«Бавария» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

21 марта, 16:20
Бавария
21.03.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
4 : 0
Завершен
Унион
43' М. Олисе 45+1' С. Гнабри 49' Г. Кейн 67' С. Гнабри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
2
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
42
Леннарт Карл
АП
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
39
Деррик Кен
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К) ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
13
Рани Хедира
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
9
Ливан Бурджу
ЛВ
21
Тим Скарке
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Бавария
37
Леонард Прескотт
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
43
Filip Pavić
ЦЗ
34
Deniz Ofli
ЦЗ
38
Erblin Osmani
ЦП
31
Guido Della Rovere
ЦП
20
Том Бишоф
АП
49
Майкон Кардосо
ПВ
Унион
15
Том Роте
ЛЗ
4
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
11
У Ен Чон
ПВ
23
Андрей Илич
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
3-1-2-3-1
40
Урбиг
2
Станишич
4
Мин-Джэ
4
Упамекано
6
Киммих
20
Лаймер
8
Горецка
11
Олисе
42
Карл
7
Гнабри
9
Кейн
3-4-1-2
1
Реннов
14
Кверфельд
34
Н'Соки
5
Дехи
28
Триммель
6
Кемлейн
13
Хедира
39
Кен
19
Хаберер
21
Скарке
9
Бурджу
42
Карл
22
Геррейру
22
Геррейру
42
Карл
4
Мин-Джэ
21
Ито
21
Ито
4
Мин-Джэ
8
Горецка
38
38
8
Горецка
4
Упамекано
20
Бишоф
20
Бишоф
4
Упамекано
7
Гнабри
49
Кардосо
49
Кардосо
7
Гнабри
34
Н'Соки
15
Роте
15
Роте
34
Н'Соки
28
Триммель
18
Юранович
18
Юранович
28
Триммель
6
Кемлейн
33
Крал
33
Крал
6
Кемлейн
9
Бурджу
11
Чон
11
Чон
9
Бурджу
21
Скарке
23
Илич
23
Илич
21
Скарке
Остались в запасе
Бавария
Унион
37
Леонард Прескотт
ВР
43
Filip Pavić
ЦЗ
34
Deniz Ofli
ЦЗ
31
Guido Della Rovere
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
4
Диогу Лейте
ЦЗ
25
Carl Klaus
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
37
Леонард Прескотт
ВР
43
Filip Pavić
ЦЗ
34
Deniz Ofli
ЦЗ
31
Guido Della Rovere
ЦП
Остались в запасе
4
Диогу Лейте
ЦЗ
25
Carl Klaus
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Бавария
Точно не сыграют
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
Луис Диас
ЛВ
Николас Джексон
ПВ
Кассиано Киала
ЦЗ
Уисдом Майк
ЛВ
Джамал Мусиала
АП
Джонатан Та
ЦЗ
Свен Ульрайх
ВР
Под вопросом
Мануэль Нойер
ВР
Унион
Точно не сыграют
Матео Рааб
ВР
Андраш Шафер
ЦП
Под вопросом
Роберт Сков
ПВ
Статистика матча Бавария - Унион
1
2
Всего ударов по воротам
31
5
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
12
1
Нарушения
5
8
Офсайды
1
4
Количество передач
702
244
Сейвы
1
5
Точность передач %
90
71
Удары мимо ворот
14
1
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
25
1
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
5.08
0.21
xGP (предотвращенные голы)
-0.95
-0.95

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Униона», 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Унион»

«Бавария» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Унион Бавария
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