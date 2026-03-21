21.03.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
Германия. Бундеслига, 27 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-1-2-3-1
40
Урбиг
2
Станишич
4
Мин-Джэ
4
Упамекано
6
Киммих
20
Лаймер
8
Горецка
11
Олисе
42
Карл
7
Гнабри
9
Кейн
3-4-1-2
1
Реннов
14
Кверфельд
34
Н'Соки
5
Дехи
28
Триммель
6
Кемлейн
13
Хедира
39
Кен
19
Хаберер
21
Скарке
9
Бурджу
42
Карл
22
Геррейру
22
Геррейру
42
Карл
4
Мин-Джэ
21
Ито
21
Ито
4
Мин-Джэ
8
Горецка
38
38
8
Горецка
4
Упамекано
20
Бишоф
20
Бишоф
4
Упамекано
7
Гнабри
49
Кардосо
49
Кардосо
7
Гнабри
34
Н'Соки
15
Роте
15
Роте
34
Н'Соки
28
Триммель
18
Юранович
18
Юранович
28
Триммель
6
Кемлейн
33
Крал
33
Крал
6
Кемлейн
9
Бурджу
11
Чон
11
Чон
9
Бурджу
21
Скарке
23
Илич
23
Илич
21
Скарке
Остались в запасе
Бавария
Унион
37
Леонард Прескотт
ВР
43
Filip Pavić
ЦЗ
34
Deniz Ofli
ЦЗ
31
Guido Della Rovere
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
4
Диогу Лейте
ЦЗ
25
Carl Klaus
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
37
Леонард Прескотт
ВР
43
Filip Pavić
ЦЗ
34
Deniz Ofli
ЦЗ
31
Guido Della Rovere
ЦП
Остались в запасе
4
Диогу Лейте
ЦЗ
25
Carl Klaus
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Бавария
Точно не сыграют
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
Луис Диас
ЛВ
Николас Джексон
ПВ
Кассиано Киала
ЦЗ
Уисдом Майк
ЛВ
Джамал Мусиала
АП
Джонатан Та
ЦЗ
Свен Ульрайх
ВР
Под вопросом
Унион
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Бавария - Унион
1
2
Всего ударов по воротам
31
5
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
12
1
Нарушения
5
8
Офсайды
1
4
Количество передач
702
244
Сейвы
1
5
Точность передач %
90
71
Удары мимо ворот
14
1
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
25
1
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
5.08
0.21
xGP (предотвращенные голы)
-0.95
-0.95
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Униона», 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Унион»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»