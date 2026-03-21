21.03.2026, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Украина. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
4-1-2-1-2
12
Кемкин
55
Дибанго
4
Виливальд
15
Джонс
2
Юрчек
6
Араухо
8
Шевченко
18
Лин
94
Задерака
77
Мендоза
10
Парако
4-3-1-2
31
Билык
4
77
Кох
97
7
Лучкевич
8
Миронюк
5
Запорожец
17
Демченко
99
Рохас
9
20
Сидун
94
Задерака
3
Рохас
3
Рохас
94
Задерака
8
Шевченко
21
Каменский
21
Каменский
8
Шевченко
77
Мендоза
24
Мулик
24
Мулик
77
Мендоза
5
Запорожец
28
28
5
Запорожец
99
Рохас
7
7
99
Рохас
7
Лучкевич
11
11
7
Лучкевич
17
Демченко
6
Ковалец
6
Ковалец
17
Демченко
9
21
Супряга
21
Супряга
9
Остались в запасе
Кривбасс
Эпицентр
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
28
Джоэль Майя
ЦП
25
Тимур Бутенко
ЦФ
20
Матвей Боднар
ЦФ
14
Ассан Сек
ЦФ
10
Джованни Герберт
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
71
Nikita Fedotov
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
28
Джоэль Майя
ЦП
25
Тимур Бутенко
ЦФ
20
Матвей Боднар
ЦФ
14
Ассан Сек
ЦФ
10
Джованни Герберт
ЦФ
Остались в запасе
71
Nikita Fedotov
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Кривбасс - Эпицентр
2
3
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Эпицентр», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Эпицентр»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»