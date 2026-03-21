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  • «Кривбасс» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

«Кривбасс» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

21 марта, 12:50
Кривбасс
21.03.2026, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Эпицентр
29' Я. Шевченко 39' К. Парако
8' В. Сидун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
12
Александр Кемкин
ВР
55
Иван Дибанго
ЛЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
15
Джозеф Джонс
ЦЗ
2
Ян Юрчек
ПЗ
6
Андрус Араухо
ОП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
18
Бар Лин
ЦП
94
Максим Задерака
ПВ
77
Глейкер Мендоза
ЛФ
10
Карлос Парако
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
4
Vladyslav Moroz
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
97
Oleksandr Klymets
ЦЗ
8
Николай Миронюк
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
99
Карлос Рохас
ПВ
20
Вадим Сидун
ЦФ
9
Хоакинете
РФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
25
Тимур Бутенко
ЦФ
20
Матвей Боднар
ЦФ
14
Ассан Сек
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
10
Джованни Герберт
ЦФ
Эпицентр
71
Nikita Fedotov
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
7
Andrii Matkevych
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
21
Владислав Супряга
ЦФ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Кемкин
55
Дибанго
4
Виливальд
15
Джонс
2
Юрчек
6
Араухо
8
Шевченко
18
Лин
94
Задерака
77
Мендоза
10
Парако
4-3-1-2
31
Билык
4
77
Кох
97
7
Лучкевич
8
Миронюк
5
Запорожец
17
Демченко
99
Рохас
9
20
Сидун
94
Задерака
3
Рохас
3
Рохас
94
Задерака
8
Шевченко
21
Каменский
21
Каменский
8
Шевченко
77
Мендоза
24
Мулик
24
Мулик
77
Мендоза
5
Запорожец
28
28
5
Запорожец
99
Рохас
7
7
99
Рохас
7
Лучкевич
11
11
7
Лучкевич
17
Демченко
6
Ковалец
6
Ковалец
17
Демченко
9
21
Супряга
21
Супряга
9
Остались в запасе
Кривбасс
Эпицентр
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
28
Джоэль Майя
ЦП
25
Тимур Бутенко
ЦФ
20
Матвей Боднар
ЦФ
14
Ассан Сек
ЦФ
10
Джованни Герберт
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
71
Nikita Fedotov
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
28
Джоэль Майя
ЦП
25
Тимур Бутенко
ЦФ
20
Матвей Боднар
ЦФ
14
Ассан Сек
ЦФ
10
Джованни Герберт
ЦФ
Остались в запасе
71
Nikita Fedotov
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Кривбасс - Эпицентр
2
3
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Эпицентр», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Эпицентр»

«Кривбасс» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Эпицентр Кривбасс
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