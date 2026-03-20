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  • «РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

20 марта, 21:20
РБ Лейпциг
20.03.2026, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
5 : 0
Завершен
Хоффенхайм
17' Б. Груда 21' К. Баумгартнер 30' К. Баумгартнер 44' Б. Груда 78' Б. Хенрикс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
4
Ксавер Шлагер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
10
Брайан Груда
ПВ
40
Ромуло
ЦФ
49
Ян Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
4
Робин Гранац
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
18
Вутер Бюргер
ЦП
6
Гриша Премель
ЦП
29
Базумана Туре
ЛФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЛВ
20
Антонио Нуса
ЛВ
9
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Конрад Хардер
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
6
Valentin Lässig
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
10
Мухаммед Дамар
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
33
Макс Мерстедт
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
4-2-2-2
26
Вандевордт
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
17
Баку
4
Шлагер
6
Зайвальд
14
Баумгартнер
10
Груда
49
Диоманде
40
Ромуло
4-3-3
1
Бауманн
5
Цоуфал
15
Кабак
13
Бернардо
4
Гранац
18
Бюргер
6
Премель
22
Прасс
19
Лемперле
11
Аслани
29
Туре
22
Раум
35
Финкграфе
35
Финкграфе
22
Раум
17
Баку
39
Хенрикс
39
Хенрикс
17
Баку
4
Шлагер
6
Банзузи
6
Банзузи
4
Шлагер
49
Диоманде
20
Нуса
20
Нуса
49
Диоманде
40
Ромуло
11
Хардер
11
Хардер
40
Ромуло
4
Гранац
21
Хайдари
21
Хайдари
4
Гранац
13
Бернардо
10
Дамар
10
Дамар
13
Бернардо
29
Туре
20
Кэмпбелл
20
Кэмпбелл
29
Туре
19
Лемперле
33
Мерстедт
33
Мерстедт
19
Лемперле
11
Аслани
9
Крамарич
9
Крамарич
11
Аслани
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
25
Леопольд Цингерле
ВР
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЛВ
9
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
37
Лука Филипп
ВР
6
Valentin Lässig
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
9
Ильяс Бебу
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЛВ
9
Йохан Бакайоко
ПВ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
6
Valentin Lässig
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
9
Ильяс Бебу
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Кристиан Илцер
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Viggo Gebel
ЦП
Петер Гулачи
ВР
Коста Неделькович
ПЗ
Хоффенхайм
Точно не сыграют
Валентен Жандре
ПЗ
Адам Гложек
ЦФ
Коки Мачида
ЦЗ
Леон Авдуллаху
ОП
Статистика матча РБ Лейпциг - Хоффенхайм
1
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
1
3
Нарушения
8
16
Офсайды
5
1
Количество передач
451
438
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.19
0.78
xGP (предотвращенные голы)
-1.49
-1.49

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Хоффенхайм», 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм»

«РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хоффенхайм РБ Лейпциг
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