20.03.2026, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
Германия. Бундеслига, 27 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
4-2-2-2
26
Вандевордт
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
17
Баку
4
Шлагер
6
Зайвальд
14
Баумгартнер
10
Груда
49
Диоманде
40
Ромуло
4-3-3
1
Бауманн
5
Цоуфал
15
Кабак
13
Бернардо
4
Гранац
18
Бюргер
6
Премель
22
Прасс
19
Лемперле
11
Аслани
29
Туре
22
Раум
35
Финкграфе
35
Финкграфе
22
Раум
17
Баку
39
Хенрикс
39
Хенрикс
17
Баку
4
Шлагер
6
Банзузи
6
Банзузи
4
Шлагер
49
Диоманде
20
Нуса
20
Нуса
49
Диоманде
40
Ромуло
11
Хардер
11
Хардер
40
Ромуло
4
Гранац
21
Хайдари
21
Хайдари
4
Гранац
13
Бернардо
10
Дамар
10
Дамар
13
Бернардо
29
Туре
20
Кэмпбелл
20
Кэмпбелл
29
Туре
19
Лемперле
33
Мерстедт
33
Мерстедт
19
Лемперле
11
Аслани
9
Крамарич
9
Крамарич
11
Аслани
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
25
Леопольд Цингерле
ВР
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЛВ
9
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
37
Лука Филипп
ВР
6
Valentin Lässig
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
9
Ильяс Бебу
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЛВ
9
Йохан Бакайоко
ПВ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
6
Valentin Lässig
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
9
Ильяс Бебу
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Кристиан Илцер
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Хоффенхайм
Точно не сыграют
Статистика матча РБ Лейпциг - Хоффенхайм
1
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
1
3
Нарушения
8
16
Офсайды
5
1
Количество передач
451
438
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.19
0.78
xGP (предотвращенные голы)
-1.49
-1.49
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Хоффенхайм», 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»