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  • АЕК – «Целе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

АЕК – «Целе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

19 марта, 19:35
АЕК
19.03.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
0 : 2
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Целе
13' Н. Иосифов 42' Р. Пожег Ванкас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Томас Стракоша
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
(К) ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
11
Абубакари Койта
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Целе
21
Симон Слуга
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
(К) ПЗ
13
Папа Даниэль
ОП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
10
Свит Сеслар
АП
20
Никита Иосифов
ЛВ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
АЕК
81
Angelos Angelopoulos
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
15
Martin Georgiev
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
25
Бернабеш Варга
ЦФ
90
Зини
ЦФ
Целе
12
Luka Kolar
ВР
1
Жан Люк Лебан
ВР
29
Stijan Gobec
ЦЗ
23
Жан Карничник
ЦЗ
4
Дарко Хрка
ОП
8
Марио Квесич
ЦП
11
Milot Avdyli
ЦП
7
Florjan Jevsenak
ЦП
8
Ivica Vidović
ЦП
47
Армандас Кучис
ЦФ
17
Andrej Kotnik
ЦФ
4-1-3-2
1
Стракоша
3
Пилиос
2
Мукуди
44
Релваш
12
Рота
18
Марин
7
Кутеса
8
Гачинович
11
Койта
9
Йович
13
Пинеда
3-1-1-3-2
21
Слуга
2
Ньето
6
Тутишкинас
3
Вуклишевич
13
Даниэль
27
20
Иосифов
10
Сеслар
94
Пожег Ванкас
44
99
7
Кутеса
19
Элиассон
19
Элиассон
7
Кутеса
8
Гачинович
20
Манталос
20
Манталос
8
Гачинович
27
23
Карничник
23
Карничник
27
2
Ньето
4
Хрка
4
Хрка
2
Ньето
10
Сеслар
8
Квесич
8
Квесич
10
Сеслар
20
Иосифов
11
11
20
Иосифов
Остались в запасе
АЕК
Целе
81
Angelos Angelopoulos
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
15
Martin Georgiev
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
25
Бернабеш Варга
ЦФ
90
Зини
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
12
Luka Kolar
ВР
1
Жан Люк Лебан
ВР
29
Stijan Gobec
ЦЗ
7
Florjan Jevsenak
ЦП
8
Ivica Vidović
ЦП
47
Армандас Кучис
ЦФ
17
Andrej Kotnik
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Остались в запасе
81
Angelos Angelopoulos
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
15
Martin Georgiev
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
25
Бернабеш Варга
ЦФ
90
Зини
ЦФ
Остались в запасе
12
Luka Kolar
ВР
1
Жан Люк Лебан
ВР
29
Stijan Gobec
ЦЗ
7
Florjan Jevsenak
ЦП
8
Ivica Vidović
ЦП
47
Армандас Кучис
ЦФ
17
Andrej Kotnik
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Витор Кампелуш
Статистика матча АЕК - Целе
1
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
1
Нарушения
10
13
Офсайды
0
2
Количество передач
405
573
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.21
xGP (предотвращенные голы)
1.7
1.7

Смотреть прямую трансляцию ответного матча АЕК против «Целе», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча АЕК – «Целе»

АЕК – «Целе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Целе АЕК
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