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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Целе - АЕК
Целе - АЕК: обзор матча 12 марта 2026
Целе
12.03.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
0 : 4
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
АЕК
3'
Б. Варга
33'
А. Койта
36'
М. Гачинович
49'
А. Мукуди
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Целе - АЕК
Завершен
90'
+3'
86'
Замена
️️️️➡️️
Бернабеш Варга
Замена
Ivica Vidović
️️️️➡️️
Свит Сеслар
85'
Желтая карточка
Давид Кастро
(задержка)
81'
78'
Замена
Петрос Манталос
️️️️➡️️
Мият Гачинович
78'
Замена
Зини
️️️️➡️️
Лука Йович
Замена
Andrej Kotnik
️️️️➡️️
Марио Квесич
75'
73'
Замена
Роберто Перейра
️️️️➡️️
Орбелин Пинеда
73'
Замена
Дерек Кутеса
️️️️➡️️
Абубакари Койта
Замена
Milot Avdyli
️️️️➡️️
Руди Пожег Ванкас
58'
57'
Желтая карточка
Абубакари Койта
(подножка)
49'
ГОЛ! 0:4!
Ароль Мукуди
Пас отдал
Рэзван Марин
Замена
Давид Кастро
️️️️➡️️
Артемиюс Тутишкинас
46'
Замена
Папа Даниэль
️️️️➡️️
Дарко Хрка
46'
45'
Желтая карточка
Орбелин Пинеда
(грубость)
45'
+1'
36'
ГОЛ! 0:3!
Мият Гачинович
33'
ГОЛ! 0:2!
Абубакари Койта
Пас отдал
Лука Йович
Желтая карточка
Дарко Хрка
(грубость)
30'
3'
ГОЛ! 0:1!
Бернабеш Варга
Пас отдал
Рэзван Марин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Целе
1
Жан Люк Лебан
ВР
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
23
Жан Карничник
(К)
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
4
Дарко Хрка
ОП
8
Марио Квесич
ЦП
10
Свит Сеслар
АП
20
Никита Иосифов
ЛВ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
47
Армандас Кучис
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Главный тренер
Иван Маевский
АЕК
1
Томас Стракоша
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
(К)
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
11
Абубакари Койта
ЛВ
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
25
Бернабеш Варга
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Целе
21
Симон Слуга
ВР
12
Luka Kolar
ВР
15
Давид Кастро
ЦЗ
5
Gašper Vodeb
ЦЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
13
Папа Даниэль
ОП
11
Milot Avdyli
ЦП
16
Ivica Vidović
ЦП
7
Florjan Jevsenak
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
17
Andrej Kotnik
ЦФ
АЕК
91
Альберто Бриноли
ВР
81
Angelos Angelopoulos
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
15
Martin Georgiev
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
90
Зини
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Лебан
6
Тутишкинас
23
Карничник
2
Ньето
4
Хрка
8
Квесич
94
Пожег Ванкас
10
Сеслар
20
Иосифов
44
47
Кучис
4-1-3-2
1
Стракоша
12
Рота
2
Мукуди
44
Релваш
3
Пилиос
18
Марин
11
Койта
8
Гачинович
13
Пинеда
9
Йович
25
Варга
6
Тутишкинас
15
Кастро
15
Кастро
6
Тутишкинас
4
Хрка
13
Даниэль
13
Даниэль
4
Хрка
94
Пожег Ванкас
11
11
94
Пожег Ванкас
10
Сеслар
16
16
10
Сеслар
8
Квесич
17
17
8
Квесич
8
Гачинович
20
Манталос
20
Манталос
8
Гачинович
13
Пинеда
37
Перейра
37
Перейра
13
Пинеда
11
Койта
7
Кутеса
7
Кутеса
11
Койта
9
Йович
90
Зини
90
Зини
9
Йович
Остались в запасе
Целе
АЕК
21
Симон Слуга
ВР
12
Luka Kolar
ВР
5
Gašper Vodeb
ЦЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
7
Florjan Jevsenak
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
Главный тренер
Иван Маевский
91
Альберто Бриноли
ВР
81
Angelos Angelopoulos
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
15
Martin Georgiev
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
12
Luka Kolar
ВР
5
Gašper Vodeb
ЦЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
7
Florjan Jevsenak
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
81
Angelos Angelopoulos
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
15
Martin Georgiev
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
Главный тренер
Иван Маевский
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Целе - АЕК
2
2
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
1
11
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
14
10
Количество передач
499
353
Сейвы
6
1
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
2
15
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.28
2.81
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06
Информация о матче
Главный судья:
Луиш Мигел Годинью
Стадион:
З'Дежеле
Посещаемость:
6020
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16 мая, 13:26
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13 мая, 18:49
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1 : 1
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2 : 1
10.05.2026
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Целе
1 : 2
16.05.2026
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5 : 0
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