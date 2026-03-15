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  • «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

15 марта, 15:50
Манчестер Юнайтед
15.03.2026, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Астон Вилла
53' Каземиро 71' М. Кунья 81' Б. Шешко
64' Р. Баркли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Юнайтед
12
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
9
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
17
Морган Роджерс
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
21
Дуглас Луис
ОП
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
31
Леон Бэйли
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Ламменс
23
Шоу
15
Йоро
5
Магуайр
5
Далот
5
Каземиро
37
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Мбемо
9
Кунья
3-1-3-1-2
23
Мартинес
2
Конса
5
Мингс
3
Динь
24
Онана
7
МакГинн
26
Богарде
6
Баркли
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
19
Мбемо
30
Шешко
30
Шешко
19
Мбемо
3
Динь
22
Матсен
22
Матсен
3
Динь
6
Баркли
21
Луис
21
Луис
6
Баркли
10
Буэндия
16
Гарсия
16
Гарсия
10
Буэндия
7
МакГинн
31
Бэйли
31
Бэйли
7
МакГинн
11
Уоткинс
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Уоткинс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
9
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
9
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Лисандро Мартинес
ЦЗ
Патрик Доргу
ЛЗ
Матейс де Лигт
ЦЗ
Астон Вилла
Точно не сыграют
Бубакар Камара
ОП
Юри Тилеманс
ЦП
Джейдон Санчо
ПВ
Под вопросом
Мэтти Кэш
ПЗ
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
3
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
5
Офсайды
1
1
Количество передач
479
426
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.07
1.02
xGP (предотвращенные голы)
-0.82
-0.82

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Астон Виллы», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»

«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Манчестер Юнайтед
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