15.03.2026, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Англия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-1-1-3-1
12
Ламменс
23
Шоу
15
Йоро
5
Магуайр
5
Далот
5
Каземиро
37
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Мбемо
9
Кунья
3-1-3-1-2
23
Мартинес
2
Конса
5
Мингс
3
Динь
24
Онана
7
МакГинн
26
Богарде
6
Баркли
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
19
Мбемо
30
Шешко
30
Шешко
19
Мбемо
3
Динь
22
Матсен
22
Матсен
3
Динь
6
Баркли
21
Луис
21
Луис
6
Баркли
10
Буэндия
16
Гарсия
16
Гарсия
10
Буэндия
7
МакГинн
31
Бэйли
31
Бэйли
7
МакГинн
11
Уоткинс
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Уоткинс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
9
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
9
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Астон Вилла
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
3
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
5
Офсайды
1
1
Количество передач
479
426
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.07
1.02
xGP (предотвращенные голы)
-0.82
-0.82
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Астон Виллы», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»