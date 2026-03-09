09.03.2026, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-4-2
40
Мотта
17
Тавареш
34
Хила
13
Романьоли
77
Марушич
7
Деле-Баширу
6
Катальди
24
Тэйлор
18
Исаксен
10
Дзакканьи
27
Мальдини
4-1-1-3-1
49
Мурич
25
Кулибали
21
Идзес
4
Мухаремович
23
Гарсия
35
Липани
8
Коне
45
Лорьенте
42
Торстведт
10
Берарди
8
Нзола
13
Романьоли
25
Провстгор
25
Провстгор
13
Романьоли
6
Катальди
4
Патрик
4
Патрик
6
Катальди
18
Исаксен
22
Кансельери
22
Кансельери
18
Исаксен
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
27
Мальдини
19
Диа
19
Диа
27
Мальдини
23
Гарсия
3
Доиг
3
Доиг
23
Гарсия
25
Кулибали
6
Валюкевич
6
Валюкевич
25
Кулибали
35
Липани
18
Матич
18
Матич
35
Липани
8
Коне
50
Бакола
50
Бакола
8
Коне
8
Нзола
24
Моро
24
Моро
8
Нзола
Остались в запасе
Лацио
Сассуоло
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
20
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Стефано Турати
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
66
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
44
Эдоардо Яннони
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
20
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
20
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Стефано Турати
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
66
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
44
Эдоардо Яннони
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
20
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Фабио Гроссо
Лацио
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Лацио - Сассуоло
4
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
1
6
Нарушения
7
8
Офсайды
2
3
Количество передач
531
525
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.55
0.72
xGP (предотвращенные голы)
-0.33
-0.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Сассуоло», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Сассуоло»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»