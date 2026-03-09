09.03.2026, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
Испания. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
4-2-1-2-1
13
Дмитрович
38
Ридель
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
22
Ромеро
14
Террац
10
Лосано
16
Нгонг
24
Долан
19
Кике
4-3-2-1
13
Эскандель
22
Видаль
12
Кальво
6
Карму
25
Лопес
6
Сибо
23
Фонсека
5
Рейна
21
Илич
15
Фернандес
21
Виньяс
10
Лосано
5
Калеро
5
Калеро
10
Лосано
16
Нгонг
11
Милья
11
Милья
16
Нгонг
24
Долан
17
Каррерас
17
Каррерас
24
Долан
14
Террац
1
Фернандес
1
Фернандес
14
Террац
23
Фонсека
11
Коломбатто
11
Коломбатто
23
Фонсека
5
Рейна
8
Касорла
8
Касорла
5
Рейна
15
Фернандес
7
Чайра
7
Чайра
15
Фернандес
21
Илич
12
Хассан
12
Хассан
21
Илич
Остались в запасе
Эспаньол
Овьедо
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
15
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
28
F. Gomez
ЦП
Главный тренер
Маноло Гонсалес
1
Хорациу Молдован
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
19
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
15
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
28
F. Gomez
ЦП
Остались в запасе
1
Хорациу Молдован
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
19
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Гильермо Алмада
Эспаньол
Точно не сыграют
Овьедо
Точно не сыграют
Статистика матча Эспаньол - Овьедо
3
2
Всего ударов по воротам
28
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
0
Нарушения
19
13
Офсайды
1
0
Количество передач
489
380
Сейвы
2
8
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
17
0
xG (ожидаемые голы)
1.83
0.87
xGP (предотвращенные голы)
0.55
0.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Овьедо», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Овьедо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»