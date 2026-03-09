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  • «Эспаньол» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

«Эспаньол» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

9 марта, 21:50
Эспаньол
09.03.2026, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Овьедо
36' Кике
8' А. Рейна
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
22
Карлос Ромеро
ЛАЗ
38
Клеменс Ридель
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
14
Рамон Террац
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
24
Тирис Долан
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Овьедо
13
Аарон Эскандель
ВР
25
Хави Лопес
ЛЗ
12
Дани Кальво
(К) ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Кваси Сибо
ЦП
23
Николас Фонсека
ЦП
5
Альберто Рейна
ЦП
21
Лука Илич
АП
15
Тиаго Фернандес
ЛВ
21
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
15
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
28
F. Gomez
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
1
Роберто Фернандес
ЦФ
Овьедо
1
Хорациу Молдован
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
7
Ильяс Чайра
ЛВ
12
Хессем Хассан
ПВ
19
Алекс Форес
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Дмитрович
38
Ридель
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
22
Ромеро
14
Террац
10
Лосано
16
Нгонг
24
Долан
19
Кике
4-3-2-1
13
Эскандель
22
Видаль
12
Кальво
6
Карму
25
Лопес
6
Сибо
23
Фонсека
5
Рейна
21
Илич
15
Фернандес
21
Виньяс
10
Лосано
5
Калеро
5
Калеро
10
Лосано
16
Нгонг
11
Милья
11
Милья
16
Нгонг
24
Долан
17
Каррерас
17
Каррерас
24
Долан
14
Террац
1
Фернандес
1
Фернандес
14
Террац
23
Фонсека
11
Коломбатто
11
Коломбатто
23
Фонсека
5
Рейна
8
Касорла
8
Касорла
5
Рейна
15
Фернандес
7
Чайра
7
Чайра
15
Фернандес
21
Илич
12
Хассан
12
Хассан
21
Илич
Остались в запасе
Эспаньол
Овьедо
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
15
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
28
F. Gomez
ЦП
Главный тренер
Маноло Гонсалес
1
Хорациу Молдован
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
19
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
15
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
28
F. Gomez
ЦП
Остались в запасе
1
Хорациу Молдован
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
19
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Гильермо Алмада
Эспаньол
Точно не сыграют
Эдуардо Экспозито
ЦП
Чарльз Пикель
ОП
Хави Пуадо
ЛВ
Антониу Рока
ПВ
Овьедо
Точно не сыграют
Давид Костас
ЦЗ
Леандер Дендокер
ЦП
Лукас Ахиядо
ПЗ
Тиаго Борбас
ЦФ
Статистика матча Эспаньол - Овьедо
3
2
Всего ударов по воротам
28
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
0
Нарушения
19
13
Офсайды
1
0
Количество передач
489
380
Сейвы
2
8
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
17
0
xG (ожидаемые голы)
1.83
0.87
xGP (предотвращенные голы)
0.55
0.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Овьедо», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Овьедо»

«Эспаньол» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Овьедо Эспаньол
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