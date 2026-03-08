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  • «Лион» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Лион» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

8 марта, 21:35
Лион
08.03.2026, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 1
Завершен
Париж
90+6' К. Толиссо (П)
63' М. Манетси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
(К) ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Адам Карабец
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
45
Реми Химбер
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Париж
35
Кевин Трапп
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
18
Маршал Манетси
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
(К) ЦП
23
Руди Матондо
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
27
Мозес Саймон
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
37
Steeve Kango
ЦЗ
5
Орель Мангала
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
99
Noah Nartey
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
84
Адиль Амдани
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
2
Туомас Оллила
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
13
Матье Кафаро
АП
24
Лука Колеошо
ЛВ
9
Виллем Геббельс
ЛВ
36
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Alimani Gory
ЦФ
4-5-1
1
Грейф
3
Тальяфико
16
Абнер
19
Ниахате
33
Хатебур
10
Карабец
6
Тессманн
44
Мера
22
Мата
23
Мортон
45
Химбер
3-1-3-2-1
35
Трапп
42
Коппола
5
Мбоу
19
Санги
18
Манетси
33
Лис-Мелу
23
Матондо
17
Камара
93
Иконе
27
Саймон
11
Крассо
44
Мера
8
Толиссо
8
Толиссо
44
Мера
6
Тессманн
99
99
6
Тессманн
45
Химбер
84
Амдани
84
Амдани
45
Химбер
3
Тальяфико
11
Яремчук
11
Яремчук
3
Тальяфико
10
Карабец
9
Эндрик
9
Эндрик
10
Карабец
18
Манетси
2
Оллила
2
Оллила
18
Манетси
23
Матондо
4
Марчетти
4
Марчетти
23
Матондо
11
Крассо
24
Колеошо
24
Колеошо
11
Крассо
93
Иконе
36
Иммобиле
36
Иммобиле
93
Иконе
27
Саймон
7
7
27
Саймон
Остались в запасе
Лион
Париж
40
Реми Дескамп
ВР
37
Steeve Kango
ЦЗ
5
Орель Мангала
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Obed Nkambadio
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
13
Матье Кафаро
АП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
37
Steeve Kango
ЦЗ
5
Орель Мангала
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
13
Матье Кафаро
АП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лион
Точно не сыграют
Малик Фофана
ПВ
Рубен Клюйверт
ЦЗ
Афонсу Морейра
ЛВ
Эрнест Нуама
ЛВ
Павел Шулц
АП
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Ноам Камара
ЦЗ
Париж
Точно не сыграют
Софьян Алакуш
ПЗ
Самир Шергуи
ЦЗ
Тибо де Смет
ЛЗ
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Илан Кеббаль
АП
Отавио
ЦЗ
Хамари Траоре
ПЗ
Максим Лопес
ЦП
Реми Риу
ВР
Статистика матча Лион - Париж
2
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
7
9
Офсайды
0
2
Количество передач
552
354
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.85
1.77
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Парижа», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион»«Париж»

«Лион» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Париж Лион
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