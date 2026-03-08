08.03.2026, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 25 тур
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
4-5-1
1
Грейф
3
Тальяфико
16
Абнер
19
Ниахате
33
Хатебур
10
Карабец
6
Тессманн
44
Мера
22
Мата
23
Мортон
45
Химбер
3-1-3-2-1
35
Трапп
42
Коппола
5
Мбоу
19
Санги
18
Манетси
33
Лис-Мелу
23
Матондо
17
Камара
93
Иконе
27
Саймон
11
Крассо
44
Мера
8
Толиссо
8
Толиссо
44
Мера
6
Тессманн
99
99
6
Тессманн
45
Химбер
84
Амдани
84
Амдани
45
Химбер
3
Тальяфико
11
Яремчук
11
Яремчук
3
Тальяфико
10
Карабец
9
Эндрик
9
Эндрик
10
Карабец
18
Манетси
2
Оллила
2
Оллила
18
Манетси
23
Матондо
4
Марчетти
4
Марчетти
23
Матондо
11
Крассо
24
Колеошо
24
Колеошо
11
Крассо
93
Иконе
36
Иммобиле
36
Иммобиле
93
Иконе
27
Саймон
7
7
27
Саймон
Остались в запасе
Лион
Париж
40
Реми Дескамп
ВР
37
Steeve Kango
ЦЗ
5
Орель Мангала
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Obed Nkambadio
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
13
Матье Кафаро
АП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
37
Steeve Kango
ЦЗ
5
Орель Мангала
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
13
Матье Кафаро
АП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лион
Точно не сыграют
Статистика матча Лион - Париж
2
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
7
9
Офсайды
0
2
Количество передач
552
354
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.85
1.77
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Парижа», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Париж»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»