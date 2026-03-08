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  • «Брест» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Брест» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

8 марта, 18:05
Брест
08.03.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 0
Завершен
Гавр
45+2' Р. дель Кастильо 71' Л. Ажорк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брест
30
Грегуар Кудер
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
77
Кенни Лала
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
23
Камори Думбия
АП
7
Эрик Эбимбе
ПВ
10
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Гавр
23
Диав Мори
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
93
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
20
Аюму Секо
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
19
Люка Гурна
ОП
26
Саймон Эбоног
ЦП
14
Рассул Ндиайе
ЦП
17
Софьян Буфал
ЛВ
45
Исса Сумаре
ЛВ
33
Кенни Кетан
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Брест
99
Радослав Майецки
ВР
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
24
Люка Тусар
ОП
33
Хамиду Макалу
ЦП
14
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
99
Пате Мбуп
ЦФ
Гавр
77
Лионель М'Паси
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
8
Яссин Кехта
ЦП
78
Дарен Мосенго
ЦП
11
Годсон Кьереме
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
27
Энцо Коффи
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Кудер
2
Локо
5
Шардонне
4
Диас
77
Лала
13
Шотар
8
Маньетти
7
Эбимбе
23
Думбия
10
дель Кастильо
19
Ажорк
4-1-2-2-1
23
Мори
93
Санганте
20
Секо
4
Льорис
18
Зуауи
19
Гурна
26
Эбоног
14
Ндиайе
17
Буфал
45
Сумаре
33
Кетан
2
Локо
12
Зогбе
12
Зогбе
2
Локо
23
Думбия
24
Тусар
24
Тусар
23
Думбия
10
дель Кастильо
33
Макалу
33
Макалу
10
дель Кастильо
7
Эбимбе
14
Лабе Ласкари
14
Лабе Ласкари
7
Эбимбе
19
Ажорк
99
Мбуп
99
Мбуп
19
Ажорк
4
Льорис
29
Загаду
29
Загаду
4
Льорис
93
Санганте
8
Кехта
8
Кехта
93
Санганте
18
Зуауи
27
Коффи
27
Коффи
18
Зуауи
33
Кетан
25
Саматта
25
Саматта
33
Кетан
17
Буфал
30
Хадра
30
Хадра
17
Буфал
Остались в запасе
Брест
Гавр
99
Радослав Майецки
ВР
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Руа
77
Лионель М'Паси
ВР
78
Дарен Мосенго
ЦП
11
Годсон Кьереме
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
78
Дарен Мосенго
ЦП
11
Годсон Кьереме
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Дидье Дигар
Брест
Точно не сыграют
Мама Бальде
ПВ
Дауда Гиндо
ЛЗ
Гавр
Точно не сыграют
Лоик Него
ПЗ
Абдулайе Туре
ОП
Фоде Дукуре
ПЗ
Тимоте Пембеле
ЦЗ
Статистика матча Брест - Гавр
3
1
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
15
17
Офсайды
1
0
Количество передач
337
484
Точность передач %
74
83
Удары мимо ворот
7
11
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.91
xGP (предотвращенные голы)
-1.28
-1.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Гавр», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Гавр»

«Брест» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр Брест
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