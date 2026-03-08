08.03.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 25 тур
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Брест
Брест
4-1-1-3-1
30
Кудер
2
Локо
5
Шардонне
4
Диас
77
Лала
13
Шотар
8
Маньетти
7
Эбимбе
23
Думбия
10
дель Кастильо
19
Ажорк
4-1-2-2-1
23
Мори
93
Санганте
20
Секо
4
Льорис
18
Зуауи
19
Гурна
26
Эбоног
14
Ндиайе
17
Буфал
45
Сумаре
33
Кетан
2
Локо
12
Зогбе
12
Зогбе
2
Локо
23
Думбия
24
Тусар
24
Тусар
23
Думбия
10
дель Кастильо
33
Макалу
33
Макалу
10
дель Кастильо
7
Эбимбе
14
Лабе Ласкари
14
Лабе Ласкари
7
Эбимбе
19
Ажорк
99
Мбуп
99
Мбуп
19
Ажорк
4
Льорис
29
Загаду
29
Загаду
4
Льорис
93
Санганте
8
Кехта
8
Кехта
93
Санганте
18
Зуауи
27
Коффи
27
Коффи
18
Зуауи
33
Кетан
25
Саматта
25
Саматта
33
Кетан
17
Буфал
30
Хадра
30
Хадра
17
Буфал
Остались в запасе
Брест
Гавр
99
Радослав Майецки
ВР
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Руа
77
Лионель М'Паси
ВР
78
Дарен Мосенго
ЦП
11
Годсон Кьереме
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
78
Дарен Мосенго
ЦП
11
Годсон Кьереме
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Дидье Дигар
Брест
Точно не сыграют
Гавр
Точно не сыграют
Статистика матча Брест - Гавр
3
1
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
15
17
Офсайды
1
0
Количество передач
337
484
Точность передач %
74
83
Удары мимо ворот
7
11
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.91
xGP (предотвращенные голы)
-1.28
-1.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Гавр», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»