08.03.2026, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Украина. Премьер-лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
3-2-3-2
12
Турбаевский
10
Жуниньо
55
Джордан
5
Янич
17
Вантух
9
Вокрри
44
Пердута
88
6
Попара
28
Будковский
7
4-4-1-1
1
2
Кононов
20
Мисюра
95
33
Веремиенко
7
21
Куйович
15
11
Пятов
8
Одарюк
38
5
Янич
4
Эскинья
4
Эскинья
5
Янич
10
Жуниньо
23
Малиш
23
Малиш
10
Жуниньо
28
Будковский
17
17
28
Будковский
17
Вантух
27
27
17
Вантух
9
Вокрри
9
9
9
Вокрри
33
Веремиенко
5
5
33
Веремиенко
15
44
Плахтырь
44
Плахтырь
15
11
Пятов
14
Марусич
14
Марусич
11
Пятов
95
24
24
95
7
88
88
7
Остались в запасе
Заря
Полтава
1
Александр Сапутин
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
19
Роман Саленко
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
13
Valeriy Voskonyan
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
12
A. Savenkov
ЦЗ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
19
Роман Саленко
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
Остались в запасе
13
Valeriy Voskonyan
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
12
A. Savenkov
ЦЗ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Владимир Сысенко
Статистика матча Заря - Полтава
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Полтавы», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Полтава»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»