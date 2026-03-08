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  • «Заря» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Заря» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

8 марта, 12:50
Заря
08.03.2026, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Полтава
59' Ф. Будковский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
10
Жуниньо
ЛЗ
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
9
Сильвио Вокрри
ПЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
88
Sallieu Bah
ЦП
6
Деян Попара
ЦП
7
N. Andjusic
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Полтава
1
Mykyta Minchev
ВР
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
20
Евгений Мисюра
ЦЗ
95
I. Kotsyumaka
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
11
Александр Пятов
ЦП
7
D. Galenkov
ЦП
21
Эмин Куйович
ЦП
15
Vladyslav Danylenko
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
17
Zadorozhnyi Fedir
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
27
D. Jelavic
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
9
R. Verley
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Полтава
13
Valeriy Voskonyan
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
5
V. Pidlepych
ЦЗ
12
A. Savenkov
ЦЗ
44
Дмитрий Плахтырь
ОП
14
Максим Марусич
ЦФ
24
I. Ukhan
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
88
O. Vivdych
ЦФ
3-2-3-2
12
Турбаевский
10
Жуниньо
55
Джордан
5
Янич
17
Вантух
9
Вокрри
44
Пердута
88
6
Попара
28
Будковский
7
4-4-1-1
1
2
Кононов
20
Мисюра
95
33
Веремиенко
7
21
Куйович
15
11
Пятов
8
Одарюк
38
5
Янич
4
Эскинья
4
Эскинья
5
Янич
10
Жуниньо
23
Малиш
23
Малиш
10
Жуниньо
28
Будковский
17
17
28
Будковский
17
Вантух
27
27
17
Вантух
9
Вокрри
9
9
9
Вокрри
33
Веремиенко
5
5
33
Веремиенко
15
44
Плахтырь
44
Плахтырь
15
11
Пятов
14
Марусич
14
Марусич
11
Пятов
95
24
24
95
7
88
88
7
Остались в запасе
Заря
Полтава
1
Александр Сапутин
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
19
Роман Саленко
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
13
Valeriy Voskonyan
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
12
A. Savenkov
ЦЗ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
19
Роман Саленко
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
Остались в запасе
13
Valeriy Voskonyan
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
12
A. Savenkov
ЦЗ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Владимир Сысенко
Статистика матча Заря - Полтава
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Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Полтавы», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря»«Полтава»

«Заря» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полтава Заря
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