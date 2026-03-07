07.03.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетик
4-3-2-1
1
Симон
19
Бойро
3
Вивиан
14
Ляпорт
2
Горосабель
18
Хаурегисар
30
Рего
44
Санчес
20
Гомес
7
Беренгер
9
Уильямс
4-2-3-1
13
Гарсия
2
Канселу
5
Кубарси
24
Гарсия
18
Мартин
17
Касадо
22
Берналь
10
Ямаль
20
Ольмо
14
Рэшфорд
7
Торрес
30
Рего
6
Весга
6
Весга
30
Рего
20
Гомес
23
Наварро
23
Наварро
20
Гомес
44
Санчес
8
Сансет
8
Сансет
44
Санчес
18
Хаурегисар
49
Гарсия
49
Гарсия
18
Хаурегисар
9
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
9
Уильямс
17
Касадо
4
Араухо
4
Араухо
17
Касадо
22
Берналь
8
Педри
8
Педри
22
Берналь
20
Ольмо
16
Лопес
16
Лопес
20
Ольмо
14
Рэшфорд
11
Рафинья
11
Рафинья
14
Рэшфорд
7
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
7
Торрес
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
27
Алекс Падилья
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
47
Икер Монреаль
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
18
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
43
Томми Маркес
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетик
Точно не сыграют
Барселона
Точно не сыграют
Статистика матча Атлетик - Барселона
2
1
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
11
9
Офсайды
7
4
Количество передач
262
658
Сейвы
2
3
Точность передач %
74
89
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.85
0.4
xGP (предотвращенные голы)
0.49
0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Барселоны», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»