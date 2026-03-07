Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Атлетик» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

«Атлетик» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 21:50
Атлетик
07.03.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
68' Л. Ямаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
30
Алехандро Рего
ЦП
44
Селтон Санчес
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
(К) ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
22
Марк Берналь
ОП
20
Дани Ольмо
АП
14
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Ферран Торрес
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетик
27
Алекс Падилья
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
47
Икер Монреаль
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
18
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
49
Эдер Гарсия
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
43
Томми Маркес
ОП
8
Педри
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
11
Рафинья
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-3-2-1
1
Симон
19
Бойро
3
Вивиан
14
Ляпорт
2
Горосабель
18
Хаурегисар
30
Рего
44
Санчес
20
Гомес
7
Беренгер
9
Уильямс
4-2-3-1
13
Гарсия
2
Канселу
5
Кубарси
24
Гарсия
18
Мартин
17
Касадо
22
Берналь
10
Ямаль
20
Ольмо
14
Рэшфорд
7
Торрес
30
Рего
6
Весга
6
Весга
30
Рего
20
Гомес
23
Наварро
23
Наварро
20
Гомес
44
Санчес
8
Сансет
8
Сансет
44
Санчес
18
Хаурегисар
49
Гарсия
49
Гарсия
18
Хаурегисар
9
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
9
Уильямс
17
Касадо
4
Араухо
4
Араухо
17
Касадо
22
Берналь
8
Педри
8
Педри
22
Берналь
20
Ольмо
16
Лопес
16
Лопес
20
Ольмо
14
Рэшфорд
11
Рафинья
11
Рафинья
14
Рэшфорд
7
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
7
Торрес
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
27
Алекс Падилья
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
47
Икер Монреаль
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
18
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
43
Томми Маркес
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
27
Алекс Падилья
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
47
Икер Монреаль
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
18
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
43
Томми Маркес
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетик
Точно не сыграют
Ерай Альварес
ЦЗ
Унаи Эгилус
ЦЗ
Беньят Прадос
ЦП
Мароан Саннади
ЦФ
Нико Уильямс
ПВ
Айтор Паредес
ЦЗ
Барселона
Точно не сыграют
Алекс Бальде
ЛЗ
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Гави
ЦП
Жюль Кунде
ЦЗ
Френки де Йонг
ЦП
Статистика матча Атлетик - Барселона
2
1
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
11
9
Офсайды
7
4
Количество передач
262
658
Сейвы
2
3
Точность передач %
74
89
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.85
0.4
xGP (предотвращенные голы)
0.49
0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Барселоны», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик»«Барселона»

«Атлетик» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Атлетик
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сенсационные поражения «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА, Карпин вновь станет отцом, дубль Миранчука в США и другие новости
01:00
Фото«Динамо» показало раздевалку после матча с ЦСКА
00:28
6
ЦСКА обратится в ЭСК из-за судейства с «Динамо»
00:15
8
ФотоМоуринью получил красную карточку в матче «Бенфика» – «Порту»
Вчера, 23:40
1
Челестини высказался об удалении Гонду с «Динамо»
Вчера, 23:15
4
Мойзес извинился за поражение ЦСКА от «Динамо»
Вчера, 23:02
1
В «Динамо» раскрыли секрет Гусева – команда выиграла 3 последних матча со счетом 13:3
Вчера, 22:50
5
Селюк рассказал о споре с Геничем: «Хочу, чтобы так называемые эксперты отвечали за слова»
Вчера, 22:24
2
Челестини объяснил 1:4 ЦСКА с «Динамо»
Вчера, 22:14
3
Гусев высказался о разгроме «Динамо» над ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Все новости
Все новости
Реакция Флика на победу «Барселоны» над «Атлетиком»
Вчера, 08:42
1
Ямаль установил мощный рекорд
Вчера, 01:45
ФотоРаскрыта новая девушка Мбаппе
Вчера, 01:30
14
Примера. Ямаль снова принес победу «Барселоне»
Вчера, 00:57
В «Атлетико» прояснили будущее Гризманна, обсуждавшего переход в клуб МЛС
7 марта
Примера. «Атлетико» обыграл «Сосьедад», дважды забив после выхода Захаряна
7 марта
Реакция Аллегри на интерес «Реала»
7 марта
ВидеоМбаппе уличили в звездной болезни
7 марта
3
Арбелоа прокомментировал героическую победу «Реала» над «Сельтой»
7 марта
Заявление Левандовского о своем будущем
7 марта
Примера. «Реал» в день рождения вырвал гостевую победу над «Сельтой» (2:1) на 94-й минуте
7 марта
1
Форварду «Севильи» грозит 10-летний срок за изнасилование
6 марта
2
Аллегри в случае назначения в «Реал» попросит подписать двух футболистов
5 марта
Арбелоа рассказал о состоянии травмированного Мбаппе
5 марта
Только двух кандидатов зарегистрировали для участия в выборах президента «Барселоны»
5 марта
«Реал» не доверяет диагнозам Мбаппе: подробности
5 марта
Бубнов заявил, что «Реалу» в проигранном матче «Хетафе» не хватило российского футболиста
4 марта
«Атлетико» может сохранить вице-капитана благодаря выходу в финал Кубка Испании
4 марта
«Барселона» отчиталась о травмированных игроках
4 марта
Футболист «Реала» почти три года играл с надорванной связкой колена
4 марта
2
«Реал» хочет назначить тренера, дважды отказавшего клубу
4 марта
Симеоне раскрыл, что сказал Флику после 0:3 в Кубке Испании
4 марта
Видаль – о матчах с «Реалом»: «Чувствовал, что меня грабили»
4 марта
3
Выбывший до конца года Родриго сделал заявление о тяжелой травме
3 марта
Видео«Хетафе» отпраздновал победу над «Реалом» видео с обезьяной
3 марта
Заявление «Реала» по поводу тяжелой травмы Родриго
3 марта
Игрок основы «Реала» порвал «кресты» и пропустит ЧМ-2026
3 марта
6
Стало известно, за какие слова судья удалил игрока «Реала» в матче с «Хетафе»
3 марта
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 