07.03.2026, суббота, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
Испания. Примера, 27 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Атлетико
4-2-2-2
13
Облак
3
Руджери
2
Хименес
17
Ганцко
16
Молина
4
Мендоса
6
Коке
20
Симеоне
11
Алмада
22
Лукман
9
Серлот
4-3-2-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
16
Чалета-Цар
31
Мартин
17
Гомес
12
Эррера
18
Солер
24
Сучич
15
Марин
7
Барренечеа
9
Оскарссон
4
Мендоса
14
Льоренте
14
Льоренте
4
Мендоса
6
Коке
5
Кардозо
5
Кардозо
6
Коке
11
Алмада
23
Гонсалес
23
Гонсалес
11
Алмада
20
Симеоне
19
Альварес
19
Альварес
20
Симеоне
22
Лукман
7
Гризманн
7
Гризманн
22
Лукман
18
Солер
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
18
Солер
7
Барренечеа
21
Захарян
21
Захарян
7
Барренечеа
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
15
Марин
11
Гедеш
11
Гедеш
15
Марин
24
Сучич
23
Мендес
23
Мендес
24
Сучич
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
10
Алекс Баэна
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Унаи Марреро
ВР
41
Тео Фольгадо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
22
Уэсли
ЦФ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Точно не сыграют
Точно не сыграют
Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад
1
1
Всего ударов по воротам
24
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
6
10
Офсайды
3
1
Количество передач
485
463
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
20
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.31
0.41
xGP (предотвращенные голы)
0.52
0.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Реала Сосьедад», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»