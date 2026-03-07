Введите ваш ник на сайте
«Атлетико» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 18:59
Атлетико
07.03.2026, суббота, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
3 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
5' А. Серлот 67' Н. Гонсалес 81' Н. Гонсалес
9' К. Солер 68' М. Оярсабаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
9
Александр Серлот
ЦФ
22
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
31
Хон Мартин
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
12
Янхель Эррера
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
7
Андер Барренечеа
(К) ЛВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
10
Алекс Баэна
ЛВ
23
Николас Гонсалес
ЛВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
41
Тео Фольгадо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
21
Арсен Захарян
АП
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
23
Брайс Мендес
ПВ
22
Уэсли
ЦФ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
3
Руджери
2
Хименес
17
Ганцко
16
Молина
4
Мендоса
6
Коке
20
Симеоне
11
Алмада
22
Лукман
9
Серлот
4-3-2-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
16
Чалета-Цар
31
Мартин
17
Гомес
12
Эррера
18
Солер
24
Сучич
15
Марин
7
Барренечеа
9
Оскарссон
4
Мендоса
14
Льоренте
14
Льоренте
4
Мендоса
6
Коке
5
Кардозо
5
Кардозо
6
Коке
11
Алмада
23
Гонсалес
23
Гонсалес
11
Алмада
20
Симеоне
19
Альварес
19
Альварес
20
Симеоне
22
Лукман
7
Гризманн
7
Гризманн
22
Лукман
18
Солер
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
18
Солер
7
Барренечеа
21
Захарян
21
Захарян
7
Барренечеа
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
15
Марин
11
Гедеш
11
Гедеш
15
Марин
24
Сучич
23
Мендес
23
Мендес
24
Сучич
Остались в запасе
Атлетико
Реал Сосьедад
1
Хуан Муссо
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
10
Алекс Баэна
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Унаи Марреро
ВР
41
Тео Фольгадо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
22
Уэсли
ЦФ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
10
Алекс Баэна
ЛВ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
41
Тео Фольгадо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
22
Уэсли
ЦФ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Атлетико
Точно не сыграют
Пабло Барриос
ЦП
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Такефуса Кубо
ПВ
Альваро Одриосола
ПЗ
Иньяки Руперес
ПЗ
Айэн Муньос
ЛЗ
Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад
1
1
Всего ударов по воротам
24
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
6
10
Офсайды
3
1
Количество передач
485
463
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
20
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.31
0.41
xGP (предотвращенные голы)
0.52
0.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Реала Сосьедад», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал Сосьедад»

«Атлетико» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Атлетико
