01.03.2026, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Украина. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Оболонь
Оболонь
4-2-1-2-1
1
24
Прокопенко
5
Шевченко
50
28
Полегенько
3
Приймак
4
Мороз
17
Черненко
10
Слободян
13
Мединский
9
Устименко
3-3-1-2-1
1
Герета
76
17
Слюсар
33
75
Китела
6
Пидгурский
93
Роман
56
10
Притула
30
Таллес
9
17
Черненко
20
20
17
Черненко
24
Прокопенко
75
Третьяков
75
Третьяков
24
Прокопенко
10
Слободян
8
Кулаковский
8
Кулаковский
10
Слободян
13
Мединский
30
Нестеренко
30
Нестеренко
13
Мединский
9
Устименко
90
90
9
Устименко
30
Таллес
77
Алмазбеков
77
Алмазбеков
30
Таллес
33
47
47
33
9
21
21
9
Остались в запасе
Оболонь
Рух
1
Назарий Федоривский
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
65
Dmytro Sebro
ЦЗ
2
Kiril Denysov
ЦП
52
Kyrylo Rybak
ЦП
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
65
Dmytro Sebro
ЦЗ
2
Kiril Denysov
ЦП
52
Kyrylo Rybak
ЦП
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Оболонь - Рух
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Руха», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Рух»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»