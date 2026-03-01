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  • «Оболонь» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Оболонь» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 15:20
Оболонь
01.03.2026, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Рух
32' Д. Устименко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
1
Denys Marchenko
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
50
D. Semenov
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
3
Владислав Приймак
ОП
4
Тарас Мороз
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
10
Олег Слободян
АП
13
Игорь Мединский
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
76
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
56
Maksym Boiko
ЦП
10
Остап Притула
АП
30
Таллес
АП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
20
Roman Volokhatyi
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
90
Lyakh Taras
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Рух
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
65
Dmytro Sebro
ЦЗ
2
Kiril Denysov
ЦП
52
Kyrylo Rybak
ЦП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
21
Tutti
ЦФ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
4-2-1-2-1
1
24
Прокопенко
5
Шевченко
50
28
Полегенько
3
Приймак
4
Мороз
17
Черненко
10
Слободян
13
Мединский
9
Устименко
3-3-1-2-1
1
Герета
76
17
Слюсар
33
75
Китела
6
Пидгурский
93
Роман
56
10
Притула
30
Таллес
9
17
Черненко
20
20
17
Черненко
24
Прокопенко
75
Третьяков
75
Третьяков
24
Прокопенко
10
Слободян
8
Кулаковский
8
Кулаковский
10
Слободян
13
Мединский
30
Нестеренко
30
Нестеренко
13
Мединский
9
Устименко
90
90
9
Устименко
30
Таллес
77
Алмазбеков
77
Алмазбеков
30
Таллес
33
47
47
33
9
21
21
9
Остались в запасе
Оболонь
Рух
1
Назарий Федоривский
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
65
Dmytro Sebro
ЦЗ
2
Kiril Denysov
ЦП
52
Kyrylo Rybak
ЦП
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
65
Dmytro Sebro
ЦЗ
2
Kiril Denysov
ЦП
52
Kyrylo Rybak
ЦП
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Оболонь - Рух
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Руха», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Рух»

«Оболонь» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Рух Оболонь
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