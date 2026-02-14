Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Лилль» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

«Лилль» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

14 февраля, 19:56
Лилль
14.02.2026, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 1
Завершен
Брест
71' Г. Перрен
58' Р. Лабе Ласкари
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
18
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
35
Сориба Диауне
ЛВ
27
Фелиш Коррея
ЦФ
7
M. Fernandez-Pardo
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Брест
30
Грегуар Кудер
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
77
Кенни Лала
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
10
Ромен дель Кастильо
ПВ
7
Эрик Эбимбе
ПВ
14
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Лилль
40
Thomas Sajous
ВР
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Брест
1
Радослав Майецки
ВР
71
Raphael Marc Le Guen
ЦЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
24
Люка Тусар
ОП
33
Hamidou Makalou
ЦП
21
Ibrahim Yayiya Kante
ЦФ
99
Pathé Mboup
ЦФ
29
Serigne Diop
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Эзер
15
Перро
4
Александро
18
Мбемба
17
Мукау
21
Андре
10
Харальдссон
35
Диауне
32
Буадди
7
27
Коррея
4-1-1-2-2
30
Кудер
77
Лала
5
Шардонне
4
Диас
27
Гиндо
13
Шотар
8
Маньетти
7
Эбимбе
10
дель Кастильо
19
Ажорк
14
Лабе Ласкари
32
Буадди
22
Сантуш
22
Сантуш
32
Буадди
17
Мукау
6
Бенталеб
6
Бенталеб
17
Мукау
35
Диауне
28
Перрен
28
Перрен
35
Диауне
27
Коррея
14
14
27
Коррея
10
Харальдссон
9
Жиру
9
Жиру
10
Харальдссон
7
Эбимбе
24
Тусар
24
Тусар
7
Эбимбе
14
Лабе Ласкари
99
99
14
Лабе Ласкари
Лилль
Точно не сыграют
Хамза Игамане
ЦФ
Айсса Манди
ЦЗ
Этан Мбаппе
ЦП
Тома Менье
ПЗ
Nathan Ngoy
ЦФ
Осаме Сахрауи
ЛВ
Усман Туре
ЦЗ
Ноа Эджума
ПВ
Марк-Орель Каяр
ВР
Брест
Точно не сыграют
Мама Бальде
ПВ
Сумаила Кулибали
ЦЗ
Камори Думбия
АП
Брэдли Локо
ЛЗ
Статистика матча Лилль - Брест
1
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
13
1
Нарушения
6
12
Офсайды
2
0
Количество передач
614
274
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
68
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.7
xGP (предотвращенные голы)
-0.01
-0.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Бреста», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль»«Брест»

«Лилль» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Брест Лилль
