14.02.2026, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лилль
3-1-2-2-2
1
Эзер
15
Перро
4
Александро
18
Мбемба
17
Мукау
21
Андре
10
Харальдссон
35
Диауне
32
Буадди
7
27
Коррея
4-1-1-2-2
30
Кудер
77
Лала
5
Шардонне
4
Диас
27
Гиндо
13
Шотар
8
Маньетти
7
Эбимбе
10
дель Кастильо
19
Ажорк
14
Остались в запасе
Лилль
Брест
40
Thomas Sajous
ВР
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
38
Maxima Goffi
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Радослав Майецки
ВР
71
Raphael Marc Le Guen
ЦЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
33
Hamidou Makalou
ЦП
21
Ibrahim Yayiya Kante
ЦФ
29
Serigne Diop
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Лилль - Брест
1
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
13
1
Нарушения
6
12
Офсайды
2
0
Количество передач
614
274
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
68
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.7
xGP (предотвращенные голы)
-0.01
-0.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Бреста», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Брест»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
