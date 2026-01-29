Составы команд
Панатинаикос
3-2-1-3-1
40
Лафон
5
Туба
14
Палмер-Браун
15
Ингасон
77
Кирьякопулос
3
Катрис
6
Сиопис
9
Зарури
11
Бакасетас
72
Пантович
20
3-2-3-2
95
Голлини
87
Гиларди
23
Манчини
24
Зиолковски
19
Челик
12
Цимикас
8
Эль-Айнауи
4
Кристанте
61
Писилли
18
Соуле
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Панатинаикос
Рома
71
Christos Gitonas
ВР
34
Angelos Vyntra
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
47
Sotiris Terzis
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
70
Джорджо Де Марци
ВР
99
Миле Свилар
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
75
Mattia Della Rocca
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Панатинаикос
Точно не сыграют
Статистика матча Панатинаикос - Рома
1
1
1
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
6
9
Офсайды
1
1
Количество передач
255
200
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.53
0.94
Смотреть прямую трансляцию матча «Панатинаикос» против «Ромы», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Панатинаикос» – «Рома»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»