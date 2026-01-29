Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Панатинаикос» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

«Панатинаикос» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Вчера, 20:29
Панатинаикос
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
0 : 0
Перерыв
Рома
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Панатинаикос
40
Альбан Лафон
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
(К) АП
72
Милош Пантович
ЛВ
9
Анасс Зарури
ЛВ
20
Vicente Taborda
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
19
Зеки Челик
ПЗ
8
Нил Эль-Айнауи
ЦП
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Панатинаикос
71
Christos Gitonas
ВР
34
Angelos Vyntra
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
47
Sotiris Terzis
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
99
Миле Свилар
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
75
Mattia Della Rocca
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
3-2-1-3-1
40
Лафон
5
Туба
14
Палмер-Браун
15
Ингасон
77
Кирьякопулос
3
Катрис
6
Сиопис
9
Зарури
11
Бакасетас
72
Пантович
20
3-2-3-2
95
Голлини
87
Гиларди
23
Манчини
24
Зиолковски
19
Челик
12
Цимикас
8
Эль-Айнауи
4
Кристанте
61
Писилли
18
Соуле
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Панатинаикос
Рома
71
Christos Gitonas
ВР
34
Angelos Vyntra
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
47
Sotiris Terzis
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
70
Джорджо Де Марци
ВР
99
Миле Свилар
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
75
Mattia Della Rocca
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
71
Christos Gitonas
ВР
34
Angelos Vyntra
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
47
Sotiris Terzis
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
99
Миле Свилар
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
75
Mattia Della Rocca
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Панатинаикос
Точно не сыграют
Педро Чиривелья
ОП
Santino Andino
ЦП
Давиде Калабрия
ПЗ
Lucas Cháves
ВР
Сирьель Дессер
ЦФ
Филип Джуричич
АП
Тин Едвай
ЦЗ
S. Kontouris
Georgios Kyriopoulos
ЦФ
Даниэль Мансини
ПВ
P. Pantelidis
Карол Свидерски
ЦФ
A. Tetteh
Тонни Вилена
ЦП
Факундо Пельистри
ПВ
Рома
Точно не сыграют
Артем Довбик
ЦФ
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Марио Эрмосо
ЦЗ
Куадио Коне
ЦП
Дониелл Мален
ЦФ
Девис Васкес
ВР
Робинио Ваз
ЦФ
Radosław Żelezny
ВР
Эван Фергюсон
ЦФ
Статистика матча Панатинаикос - Рома
1
1
1
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
6
9
Офсайды
1
1
Количество передач
255
200
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.53
0.94

Смотреть прямую трансляцию матча «Панатинаикос» против «Ромы», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Панатинаикос»«Рома»

«Панатинаикос» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рома Панатинаикос
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Экс-жена Погребняка пристыдила Аршавина
Вчера, 23:58
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
Вчера, 23:55
71
Турецкий клуб начал переговоры со «Спартаком» по Бонгонда
Вчера, 23:49
«Зенит» улучшил предложение по нападающему «Трабзонспора»
Вчера, 23:23
Титов назвал «искусственный» клуб РПЛ: «Просто придумали и сказали надо»
Вчера, 22:46
3
Кафанов ответил, стал ли Сафонов основным вратарем «ПСЖ»
Вчера, 22:33
«Зенит» сделал конкретное предложение по бразильскому форварду
Вчера, 21:59
8
Мостовой объяснил, почему не боялся «Реал» и «Барселону»
Вчера, 21:47
3
«Севилья» готова возобновить переговоры с ЦСКА по Саласу, но при одном условии
Вчера, 21:21
2
«Локомотив» отказался от 9-миллионного трансфера
Вчера, 20:44
Все новости
Все новости
Фанаты ПАОКа погибли по пути на матч Лиги Европы
28 января
3
Известны 19 участников плей-офф Лиги Европы
23 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
ВидеоФанаты «Фейеноорда» подожгли в Румынии «Амстердам»
2025.12.12 19:40
1
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров
2025.12.12 09:27
Лига Европы. Победы «Бетиса», «Штутгарта», «Болоньи»; «Лион» забил 6 голов и другие результаты
2025.11.28 01:03
Лига Европы. Разгромные победы «Порту» и «Лилля», ПАОК Чалова и Оздоева потерял очки
2025.11.27 22:50
Российский игрок отдал голевой пас в Лиге Европы через минуту после выхода на замену
2025.11.07 10:50
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
2025.11.07 00:59
Лига Европы. Поражения «Лилля» и «Селтика», «Порту» сыграл вничью и другие результаты
2025.11.06 22:44
Лига Европы. Чалов помог ПАОКу обыграть «Лилль», поражения «Ромы» и Порту» и другие результаты
2025.10.24 00:01
Чалов отдал ассист в матче Лиги Европы
2025.10.23 23:35
Лига Европы. Сенсационное поражение «Астон Виллы», «Фенербахче» обыграл «Штутгарт» и другие результаты
2025.10.23 21:48
Премьер Великобритании отреагировал на недопуск израильских болельщиков на матч ЛЕ
2025.10.17 13:50
11
В Израиле жестко отреагировали на запрет «Астон Виллы»: «Позорное и трусливое решение!»
2025.10.16 23:47
2
Английский клуб запретил болельщикам «Маккаби Тель-Авив» посещать матч ЛЕ
2025.10.16 22:33
8
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
2025.10.03 15:15
5
Соучастник «ноги Акинфеева» забил в Лиге Европы команде Чалова и Оздоева
2025.10.03 00:10
1
ФотоГрандиозный перформанс в честь Юрана на матче Лиги Европы
2025.10.02 22:37
5
«Рома» не реализовала 3 пенальти за 3 минуты
2025.10.02 21:55
2
Определилась неожиданная страна-лидер еврокубкового сезона
2025.09.26 17:51
«Астон Виллу» призвали бойкотировать матч с израильской командой в Лиге Европы
2025.09.25 22:46
11
В Лиге Европы обновили возрастной рекорд
2025.09.25 01:03
1
Лига Европы. «Рома» выиграла, «Бетис» спас ничью и другие результаты
2025.09.25 00:00
ФотоСуперкомпьютер оценил шансы команд на победу в Лиге Европы
2025.09.24 14:27
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Болонья»: во сколько прямая трансляция: 25 сентября 2025
2025.09.24 12:08
Где смотреть матч «Зальцбург» – «Порту»: во сколько прямая трансляция: 25 сентября 2025
2025.09.24 12:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 