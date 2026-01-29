Введите ваш ник на сайте
  «Аль-Фат» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

«Аль-Фат» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Вчера, 16:50
Аль-Фат
29.01.2026, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Аль-Иттихад
74' М. Батна (П) 90+9' М. Варгас
25' С. Аль-Шехри 84' С. Аль-Шехри (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
6
Naif Masoud
ЦП
33
Зеду Юссуф
ЦП
15
Саид Баатия
ЦП
78
Abdulaziz Alswealem
ЦП
10
Матиас Варгас
ЛВ
11
Мурад Батна
(К) ПВ
23
Wesley Delgado
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
12
Марио Митай
ЛЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
8
Фабиньо
(К) ОП
7
Н'Голо Канте
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
17
Маамаду Думбия
ЦП
19
Мусса Диаби
ЛВ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Аль-Фат
97
Амин Аль-Бухари
ВР
12
Хуссейн Касим
ЛЗ
37
M. Al Sarnoukh
ЦЗ
28
Софьян Бендебка
ОП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
27
Fahad Zubaidi
ЦП
94
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
3-4-2-1
1
Пачеко
4
Аль-Джари
44
17
Саадан
6
15
Баатия
78
33
Юссуф
10
Варгас
11
Батна
23
3-3-1-2-1
1
Райкович
13
Шанкити
15
Кадеш
12
Митай
8
Фабиньо
7
Канте
2
Перейра
17
Думбия
19
Диаби
78
Фернандеш
11
Аль-Шехри
78
37
37
78
23
28
Бендебка
28
Бендебка
23
94
94
11
Аль-Шехри
32
32
11
Аль-Шехри
17
Думбия
20
Шарахили
20
Шарахили
17
Думбия
78
Фернандеш
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
78
Фернандеш
19
Диаби
22
Аль-Биши
22
Аль-Биши
19
Диаби
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Иттихад
97
Амин Аль-Бухари
ВР
12
Хуссейн Касим
ЛЗ
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
27
Fahad Zubaidi
ЦП
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
97
Амин Аль-Бухари
ВР
12
Хуссейн Касим
ЛЗ
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
27
Fahad Zubaidi
ЦП
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Иттихад
1
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
8
Нарушения
11
8
Офсайды
6
1
Количество передач
261
451
Сейвы
4
3
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
4
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фат» против «Аль-Иттихада», 19-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фат»«Аль-Иттихад»

«Аль-Фат» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Фат
