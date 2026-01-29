29.01.2026, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Фат
3-4-2-1
1
Пачеко
4
Аль-Джари
44
17
Саадан
6
15
Баатия
78
33
Юссуф
10
Варгас
11
Батна
23
3-3-1-2-1
1
Райкович
13
Шанкити
15
Кадеш
12
Митай
8
Фабиньо
7
Канте
2
Перейра
17
Думбия
19
Диаби
78
Фернандеш
11
Аль-Шехри
78
37
37
78
23
28
Бендебка
28
Бендебка
23
94
94
11
Аль-Шехри
32
32
11
Аль-Шехри
17
Думбия
20
Шарахили
20
Шарахили
17
Думбия
78
Фернандеш
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
78
Фернандеш
19
Диаби
22
Аль-Биши
22
Аль-Биши
19
Диаби
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Иттихад
97
Амин Аль-Бухари
ВР
12
Хуссейн Касим
ЛЗ
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
27
Fahad Zubaidi
ЦП
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Иттихад
1
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
8
Нарушения
11
8
Офсайды
6
1
Количество передач
261
451
Сейвы
4
3
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фат» против «Аль-Иттихада», 19-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фат» – «Аль-Иттихад»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»