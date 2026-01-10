Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Вильярреал» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

«Вильярреал» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

10 января, 17:06
Вильярреал
10.01.2026, суббота, 18:15
Испания. Примера, 19 тур
3 : 1
Завершен
Алавес
49' А. Молейро 55' Ж. Морено 75' Ж. Микаутадзе
85' Т. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
20
Альберто Молейро
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
24
Виктор Парада
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Вильярреал
25
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
26
Пау Наварро
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
37
Carlos Macia
ЦП
16
Томас Парти
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
32
Hugo Lopez
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Алавес
13
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
20
Калебе
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
34
Aitor Mañas
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Жуниор
24
Педраса
8
Фойт
15
Моуриньо
12
Вейга
14
Комесанья
10
Парехо
20
Молейро
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
22
Перес
4-4-1-1
1
Сивера
14
Теналья
24
Парада
5
Пачеко
17
Кастро
10
Аленья
8
Бланко
19
Ибаньес
18
Гуриди
7
Висенте
11
Мартинес
20
Молейро
23
Кардона
23
Кардона
20
Молейро
10
Парехо
16
Парти
16
Парти
10
Парехо
22
Перес
7
Морено
7
Морено
22
Перес
17
Бьюкенан
19
Пепе
19
Пепе
17
Бьюкенан
24
Педраса
21
Олувасейи
21
Олувасейи
24
Педраса
17
Кастро
3
Энрикес
3
Энрикес
17
Кастро
19
Ибаньес
6
Гевара
6
Гевара
19
Ибаньес
18
Гуриди
21
Реббах
21
Реббах
18
Гуриди
Остались в запасе
Вильярреал
Алавес
25
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
26
Пау Наварро
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
37
Carlos Macia
ЦП
32
Hugo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Рауль Фернандес
ВР
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
20
Калебе
ЦП
34
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
26
Пау Наварро
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
37
Carlos Macia
ЦП
32
Hugo Lopez
ЦФ
Остались в запасе
13
Рауль Фернандес
ВР
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
20
Калебе
ЦП
34
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Вильярреал - Алавес
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
10
14
Количество передач
446
543
Сейвы
4
1
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.94
xGP (предотвращенные голы)
-0.84
-0.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Алавеса», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Алавес»

«Вильярреал» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Вильярреал
