10.01.2026, суббота, 18:15
Испания. Примера, 19 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
3-1-2-2-2
1
Жуниор
24
Педраса
8
Фойт
15
Моуриньо
12
Вейга
14
Комесанья
10
Парехо
20
Молейро
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
22
Перес
4-4-1-1
1
Сивера
14
Теналья
24
Парада
5
Пачеко
17
Кастро
10
Аленья
8
Бланко
19
Ибаньес
18
Гуриди
7
Висенте
11
Мартинес
20
Молейро
23
Кардона
23
Кардона
20
Молейро
10
Парехо
16
Парти
16
Парти
10
Парехо
22
Перес
7
Морено
7
Морено
22
Перес
17
Бьюкенан
19
Пепе
19
Пепе
17
Бьюкенан
24
Педраса
21
Олувасейи
21
Олувасейи
24
Педраса
17
Кастро
3
Энрикес
3
Энрикес
17
Кастро
19
Ибаньес
6
Гевара
6
Гевара
19
Ибаньес
18
Гуриди
21
Реббах
21
Реббах
18
Гуриди
Остались в запасе
Вильярреал
Алавес
25
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
26
Пау Наварро
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
37
Carlos Macia
ЦП
32
Hugo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Рауль Фернандес
ВР
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
20
Калебе
ЦП
34
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Вильярреал - Алавес
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
10
14
Количество передач
446
543
Сейвы
4
1
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.94
xGP (предотвращенные голы)
-0.84
-0.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Алавеса», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»