21.12.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 17 тур
Испания. Примера, 17 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
3-1-2-2-2
1
Жуниор
23
Кардона
4
Марин
6
Наварро
13
Вейга
14
Комесанья
10
Парехо
20
Молейро
17
Бьюкенан
22
Перес
19
Пепе
3-2-2-3
13
Гарсия
5
Кунде
22
Кубарси
24
Гарсия
18
Мартин
3
Бальде
21
де Йонг
16
Лопес
7
Торрес
19
Ямаль
11
Рафинья
10
Парехо
37
37
10
Парехо
19
Пепе
12
Олувасейи
12
Олувасейи
19
Пепе
22
Перес
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
22
Перес
24
Гарсия
22
Берналь
22
Берналь
24
Гарсия
5
Кунде
17
Касадо
17
Касадо
5
Кунде
16
Лопес
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
16
Лопес
7
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
7
Торрес
Остались в запасе
Вильярреал
Барселона
25
Арнау Тенас
ВР
27
Jean Ives Valou
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
19
Манор Соломон
ЛВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
43
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
27
Jean Ives Valou
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
19
Манор Соломон
ЛВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Остались в запасе
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
43
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Вильярреал - Барселона
2
1
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
21
79
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
10
Нарушения
10
8
Офсайды
6
1
Количество передач
197
798
Сейвы
2
5
Точность передач %
68
91
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
11
12
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.66
2.72
xGP (предотвращенные голы)
0.98
0.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Барселоны», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»