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  • «Вильярреал» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

«Вильярреал» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

21 декабря 2025, 17:05
Вильярреал
21.12.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 17 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
12' Рафинья (П) 63' Л. Ямаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
11
Рафинья
ПВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вильярреал
25
Арнау Тенас
ВР
27
Jean Ives Valou
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
37
Carlos Macia
ЦП
19
Манор Соломон
ЛВ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Барселона
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
22
Марк Берналь
ОП
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Жуниор
23
Кардона
4
Марин
6
Наварро
13
Вейга
14
Комесанья
10
Парехо
20
Молейро
17
Бьюкенан
22
Перес
19
Пепе
3-2-2-3
13
Гарсия
5
Кунде
22
Кубарси
24
Гарсия
18
Мартин
3
Бальде
21
де Йонг
16
Лопес
7
Торрес
19
Ямаль
11
Рафинья
10
Парехо
37
37
10
Парехо
19
Пепе
12
Олувасейи
12
Олувасейи
19
Пепе
22
Перес
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
22
Перес
24
Гарсия
22
Берналь
22
Берналь
24
Гарсия
5
Кунде
17
Касадо
17
Касадо
5
Кунде
16
Лопес
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
16
Лопес
7
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
7
Торрес
Остались в запасе
Вильярреал
Барселона
25
Арнау Тенас
ВР
27
Jean Ives Valou
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
19
Манор Соломон
ЛВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
43
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
27
Jean Ives Valou
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
19
Манор Соломон
ЛВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Остались в запасе
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
43
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Вильярреал - Барселона
2
1
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
21
79
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
10
Нарушения
10
8
Офсайды
6
1
Количество передач
197
798
Сейвы
2
5
Точность передач %
68
91
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
11
12
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.66
2.72
xGP (предотвращенные голы)
0.98
0.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Барселоны», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал»«Барселона»

«Вильярреал» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Вильярреал
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