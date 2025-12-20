20.12.2025, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 17 тур
Турция. Суперлига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
4-3-1-2
30
Дестаноглу
22
35
Джало
33
Йилмаз
3
Паулиста
8
Йилмаз
34
Тикназ
10
Кекчю
7
Рашица
18
Черны
18
Абрахам
3-1-4-1-1
1
Канполат
3
Акайдын
27
Саньян
5
Хойер
50
Аугушту
20
Лячи
10
Олавоин
54
Пала
6
Папаниколау
21
Рак-Сакьи
9
Соу
3
Паулиста
53
Топджу
53
Топджу
3
Паулиста
34
Тикназ
25
25
34
Тикназ
8
Йилмаз
8
Учан
8
Учан
8
Йилмаз
18
Абрахам
52
52
18
Абрахам
54
Пала
37
Шахин
37
Шахин
54
Пала
6
Папаниколау
14
Антальялы
14
Антальялы
6
Папаниколау
50
Аугушту
77
Зекири
77
Зекири
50
Аугушту
21
Рак-Сакьи
99
99
21
Рак-Сакьи
10
Олавоин
11
Дервисоглу
11
Дервисоглу
10
Олавоин
Остались в запасе
Бешикташ
Ризеспор
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
23
Osman Topcu
ВР
4
Аттила Мокши
ЦЗ
2
Husniddin Alikulov
ЦЗ
18
M. Buljubasic
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
27
Рафа
ЦФ
Остались в запасе
23
Osman Topcu
ВР
4
Аттила Мокши
ЦЗ
2
Husniddin Alikulov
ЦЗ
18
M. Buljubasic
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Бешикташ - Ризеспор
3
3
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
4
4
Количество передач
448
274
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
8
11
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
6
9
xG (ожидаемые голы)
1.44
0.85
xGP (предотвращенные голы)
0.54
0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Ризеспора», 17-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Ризеспор»
- Матч можно посмотреть в сервисе «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»