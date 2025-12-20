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  • «Бешикташ» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

«Бешикташ» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

20 декабря 2025, 18:50
Бешикташ
20.12.2025, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Ризеспор
64' М. Рашица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Ризеспор
1
Эрдем Канполат
ВР
5
Каспер Хойер
(К) ЛЗ
3
Самет Акайдын
ЦЗ
27
Модибо Саньян
ЦЗ
50
Лойде Аугушту
ПАЗ
6
Яннис Папаниколау
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
21
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
25
G. Sazdagi
ЦЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
8
Салих Учан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
27
Рафа
ЦФ
52
Devrim Sahin
ЦФ
Ризеспор
23
Osman Topcu
ВР
4
Аттила Мокши
ЦЗ
2
Husniddin Alikulov
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
18
M. Buljubasic
ЦП
77
Алтин Зекири
ЛВ
99
E. Bulut
ЦФ
11
Халил Дервисоглу
ЦФ
4-3-1-2
30
Дестаноглу
22
35
Джало
33
Йилмаз
3
Паулиста
8
Йилмаз
34
Тикназ
10
Кекчю
7
Рашица
18
Черны
18
Абрахам
3-1-4-1-1
1
Канполат
3
Акайдын
27
Саньян
5
Хойер
50
Аугушту
20
Лячи
10
Олавоин
54
Пала
6
Папаниколау
21
Рак-Сакьи
9
Соу
3
Паулиста
53
Топджу
53
Топджу
3
Паулиста
34
Тикназ
25
25
34
Тикназ
8
Йилмаз
8
Учан
8
Учан
8
Йилмаз
18
Абрахам
52
52
18
Абрахам
54
Пала
37
Шахин
37
Шахин
54
Пала
6
Папаниколау
14
Антальялы
14
Антальялы
6
Папаниколау
50
Аугушту
77
Зекири
77
Зекири
50
Аугушту
21
Рак-Сакьи
99
99
21
Рак-Сакьи
10
Олавоин
11
Дервисоглу
11
Дервисоглу
10
Олавоин
Остались в запасе
Бешикташ
Ризеспор
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
23
Osman Topcu
ВР
4
Аттила Мокши
ЦЗ
2
Husniddin Alikulov
ЦЗ
18
M. Buljubasic
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
27
Рафа
ЦФ
Остались в запасе
23
Osman Topcu
ВР
4
Аттила Мокши
ЦЗ
2
Husniddin Alikulov
ЦЗ
18
M. Buljubasic
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Бешикташ - Ризеспор
3
3
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
4
4
Количество передач
448
274
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
8
11
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
6
9
xG (ожидаемые голы)
1.44
0.85
xGP (предотвращенные голы)
0.54
0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Ризеспора», 17-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ»«Ризеспор»

«Бешикташ» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Ризеспор Бешикташ
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