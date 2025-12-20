20.12.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Англия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2-3-3-2
25
Доннарумма
3
Диаш
4
Гвардиол
27
Нуньес
14
Гонсалес
14
Рейндерс
47
Фоден
10
Шерки
10
Силва
9
Холанд
3
О'Райли
3-2-1-3-1
23
Ареоля
2
Уокер-Питерс
25
Тодибо
3
Килман
30
Скарлс
32
Поттс
27
Магасса
20
Боуэн
20
Пакета
18
Фернандеш
24
Саммервил
14
Гонсалес
2
Хусанов
2
Хусанов
14
Гонсалес
14
Рейндерс
82
Льюис
82
Льюис
14
Рейндерс
10
Силва
29
29
10
Силва
10
Шерки
26
Савиньо
26
Савиньо
10
Шерки
30
Скарлс
63
Майерс
63
Майерс
30
Скарлс
24
Саммервил
15
Мавропанос
15
Мавропанос
24
Саммервил
20
Пакета
22
Соучек
22
Соучек
20
Пакета
18
Фернандеш
2
Родригес
2
Родригес
18
Фернандеш
32
Поттс
9
Уилсон
9
Уилсон
32
Поттс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Хэм
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
91
Stephen Mfuni
ЦЗ
59
Charlie Gray
ЦП
92
Reigan Heskey
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Игор
ЦЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
55
Мохамаду Канте
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
91
Stephen Mfuni
ЦЗ
59
Charlie Gray
ЦП
92
Reigan Heskey
ЦФ
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Игор
ЦЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
55
Мохамаду Канте
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм
1
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
0
Нарушения
16
10
Офсайды
1
2
Количество передач
750
391
Сейвы
4
5
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.1
0.98
xGP (предотвращенные голы)
-0.19
-0.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Вест Хэма», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Вест Хэм»
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Источник: «Бомбардир»