Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Сити» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

«Манчестер Сити» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

20 декабря 2025, 16:50
Манчестер Сити
20.12.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Вест Хэм
5' Э. Холанд 38' Т. Рейндерс 69' Э. Холанд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
10
Бернарду Силва
(К) АП
10
Райан Шерки
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
32
Фредди Поттс
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Лукас Пакета
АП
24
Крисенцио Саммервил
ПВ
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
91
Stephen Mfuni
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
29
Divine Mukasa
ЦП
59
Charlie Gray
ЦП
26
Савиньо
ПВ
92
Reigan Heskey
ЦФ
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Игор
ЦЗ
22
Томаш Соучек
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
55
Мохамаду Канте
ЦП
9
Каллум Уилсон
ЦФ
2-3-3-2
25
Доннарумма
3
Диаш
4
Гвардиол
27
Нуньес
14
Гонсалес
14
Рейндерс
47
Фоден
10
Шерки
10
Силва
9
Холанд
3
О'Райли
3-2-1-3-1
23
Ареоля
2
Уокер-Питерс
25
Тодибо
3
Килман
30
Скарлс
32
Поттс
27
Магасса
20
Боуэн
20
Пакета
18
Фернандеш
24
Саммервил
14
Гонсалес
2
Хусанов
2
Хусанов
14
Гонсалес
14
Рейндерс
82
Льюис
82
Льюис
14
Рейндерс
10
Силва
29
29
10
Силва
10
Шерки
26
Савиньо
26
Савиньо
10
Шерки
30
Скарлс
63
Майерс
63
Майерс
30
Скарлс
24
Саммервил
15
Мавропанос
15
Мавропанос
24
Саммервил
20
Пакета
22
Соучек
22
Соучек
20
Пакета
18
Фернандеш
2
Родригес
2
Родригес
18
Фернандеш
32
Поттс
9
Уилсон
9
Уилсон
32
Поттс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Хэм
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
91
Stephen Mfuni
ЦЗ
59
Charlie Gray
ЦП
92
Reigan Heskey
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Игор
ЦЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
55
Мохамаду Канте
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
91
Stephen Mfuni
ЦЗ
59
Charlie Gray
ЦП
92
Reigan Heskey
ЦФ
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Игор
ЦЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
55
Мохамаду Канте
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм
1
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
0
Нарушения
16
10
Офсайды
1
2
Количество передач
750
391
Сейвы
4
5
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.1
0.98
xGP (предотвращенные голы)
-0.19
-0.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Вест Хэма», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити»«Вест Хэм»

«Манчестер Сити» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Манчестер Сити
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
3
Все новости
Все новости
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
Вчера, 23:29
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
Вчера, 20:09
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 19:38
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
Вчера, 18:17
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
ФотоХоланд встретился с лучшим баскетболистом в истории
1 августа
3
Родри выбрал игровой номер в «Реале»
1 августа
1
Винисиус договорился с другим клубом
31 июля
1
Реакция «Челси» на завершение дисквалификации Мудрика
31 июля
«Ньюкасл» объявил об отставке главного тренера
31 июля
Мудрик сделал заявление о завершении дисквалификации за допинг
31 июля
7
Мудрику разрешили играть в футбол после дисквалификации за допинг
31 июля
3
«Ньюкасл» заплатит 11 миллионов за нового тренера
31 июля
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
«Манчестер Сити» назвал «Реалу» цену на Родри
31 июля
2
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Рэшфорд эмоционально попрощался с «Барселоной»
30 июля
«Реал» продаст молодого игрока в «Фулхэм» за 70 миллионов
30 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+