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  • «Аугсбург» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

«Аугсбург» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

20 декабря 2025, 16:20
Аугсбург
20.12.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Вердер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
31
Кевен Шлоттербек
(К) ЦЗ
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
17
Кристиян Якич
ОП
22
Фабиан Ридер
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Вердер
30
Мио Бакхаус
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
3
Юкинари Сугавара
ЦЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
14
Сенне Линен
ЦП
18
Камерон Пуэртас
ЦП
18
Романо Шмид
АП
23
Айзек Шмидт
ПВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Мадс Педерсен
ЛЗ
43
Oliver Sorg
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Эльвис Реджбечай
ЦП
37
Tim Schnitzer
ЦП
36
Мерт Кемюр
АП
11
Айман Дардари
ЛВ
20
Филлип Тиц
ЦФ
Вердер
13
Карл Хейн
ВР
22
Хулиан Малатини
ЦЗ
39
Максимилиан Вебер
ЦЗ
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
24
Патрис Чович
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
17
Марко Груль
ЛВ
9
Кеке Топп
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Дамен
40
Бэнкс
31
Шлоттербек
16
Зесигер
13
Яннулис
17
Якич
27
Вольф
22
Ридер
4
Массенго
20
Клод-Морис
19
Фельхауэр
4-3-3
30
Бакхаус
32
Фридль
5
Пипер
3
Сугавара
4
Штарк
6
Стаге
14
Линен
18
Пуэртас
11
Нджинма
18
Шмид
23
Шмидт
13
Яннулис
3
Педерсен
3
Педерсен
13
Яннулис
17
Якич
8
Реджбечай
8
Реджбечай
17
Якич
27
Вольф
36
Кемюр
36
Кемюр
27
Вольф
22
Ридер
11
Дардари
11
Дардари
22
Ридер
4
Массенго
20
Тиц
20
Тиц
4
Массенго
4
Штарк
22
Малатини
22
Малатини
4
Штарк
18
Пуэртас
24
Чович
24
Чович
18
Пуэртас
11
Нджинма
17
Груль
17
Груль
11
Нджинма
23
Шмидт
9
Топп
9
Топп
23
Шмидт
Остались в запасе
Аугсбург
Вердер
22
Недилько Лабрович
ВР
43
Oliver Sorg
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
37
Tim Schnitzer
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
13
Карл Хейн
ВР
39
Максимилиан Вебер
ЦЗ
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
43
Oliver Sorg
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
37
Tim Schnitzer
ЦП
Остались в запасе
13
Карл Хейн
ВР
39
Максимилиан Вебер
ЦЗ
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Хорст Штеффен
Статистика матча Аугсбург - Вердер
3
4
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
ВАР
1
0
Угловые удары
6
11
Нарушения
10
20
Офсайды
2
2
Количество передач
444
393
Сейвы
0
6
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.03
0.6
xGP (предотвращенные голы)
1.02
1.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Вердера», 15-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург»«Вердер»

«Аугсбург» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вердер Аугсбург
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