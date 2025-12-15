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  • «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2025

«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2025

15 декабря 2025, 21:50
Манчестер Юнайтед
15.12.2025, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
4 : 4
Завершен
Борнмут
13' А. Диалло 45+4' Каземиро 77' Б. Фернандеш 79' М. Кунья
40' А. Семеньо 46' Эванилсон 52' М. Тавернье 84' Э. Жуниор Крупи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
12
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
7
Мэйсон Маунт
АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
9
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Борнмут
1
Джордже Петрович
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
(К) ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
9
Эванилсон
ЦФ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
13
Патрик Доргу
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Борнмут
12
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
8
Алекс Скотт
АП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
26
Энес Унал
ЦФ
4-1-3-2
12
Ламменс
23
Шоу
15
Йоро
26
Хевен
5
Далот
5
Каземиро
8
Фернандеш
7
Маунт
19
Мбемо
9
Кунья
16
Диалло
3-3-2-2
1
Петрович
18
Диаките
2
Сенеси
15
Смит
20
Хименес
4
Адамс
3
Трюффер
16
Тавернье
19
Клюйверт
11
Семеньо
9
Эванилсон
23
Шоу
13
Доргу
13
Доргу
23
Шоу
15
Йоро
6
Мартинес
6
Мартинес
15
Йоро
5
Каземиро
37
Мэйну
37
Мэйну
5
Каземиро
19
Мбемо
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Мбемо
7
Маунт
30
Шешко
30
Шешко
7
Маунт
19
Клюйверт
23
Хилл
23
Хилл
19
Клюйверт
4
Адамс
8
Скотт
8
Скотт
4
Адамс
9
Эванилсон
22
Крупи
22
Крупи
9
Эванилсон
16
Тавернье
7
Брукс
7
Брукс
16
Тавернье
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Борнмут
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
12
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
21
Амин Адли
ЦФ
26
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Остались в запасе
12
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
21
Амин Адли
ЦФ
26
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Борнмут
2
3
Всего ударов по воротам
25
14
Удары в створ
9
9
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
12
Офсайды
0
1
Количество передач
393
300
Сейвы
5
5
Точность передач %
78
67
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
18
9
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
3.4
1.94
xGP (предотвращенные голы)
-0.64
-0.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Борнмута», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»

«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Борнмут Манчестер Юнайтед
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