15.12.2025, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Англия. Премьер-лига, 16 тур
4 : 4
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-1-3-2
12
Ламменс
23
Шоу
15
Йоро
26
Хевен
5
Далот
5
Каземиро
8
Фернандеш
7
Маунт
19
Мбемо
9
Кунья
16
Диалло
3-3-2-2
1
Петрович
18
Диаките
2
Сенеси
15
Смит
20
Хименес
4
Адамс
3
Трюффер
16
Тавернье
19
Клюйверт
11
Семеньо
9
Эванилсон
23
Шоу
13
Доргу
13
Доргу
23
Шоу
15
Йоро
6
Мартинес
6
Мартинес
15
Йоро
5
Каземиро
37
Мэйну
37
Мэйну
5
Каземиро
19
Мбемо
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Мбемо
7
Маунт
30
Шешко
30
Шешко
7
Маунт
19
Клюйверт
23
Хилл
23
Хилл
19
Клюйверт
4
Адамс
8
Скотт
8
Скотт
4
Адамс
9
Эванилсон
22
Крупи
22
Крупи
9
Эванилсон
16
Тавернье
7
Брукс
7
Брукс
16
Тавернье
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Борнмут
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
12
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
21
Амин Адли
ЦФ
26
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Остались в запасе
12
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
21
Амин Адли
ЦФ
26
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Борнмут
2
3
Всего ударов по воротам
25
14
Удары в створ
9
9
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
12
Офсайды
0
1
Количество передач
393
300
Сейвы
5
5
Точность передач %
78
67
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
18
9
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
3.4
1.94
xGP (предотвращенные голы)
-0.64
-0.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Борнмута», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»
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Источник: «Бомбардир»