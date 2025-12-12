12.12.2025, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
Пиза
12
Николас
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
44
Daniel Denoon
ЦЗ
94
Джованни Бонфанти
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
8
Мальте Хойхольт
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
16
Луи Буффон
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
10
Маттео Трамони
ЛВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
3-4-2-1
30
Фальконе
4
Гашпар
44
Габриэль
17
Вейга
20
Рамадани
29
Кулибали
3
Ндаба
10
Бериша
23
Соттиль
50
Пьеротти
22
Камарда
3-2-2-3
1
Шемпер
4
Караччоло
33
Калабрези
5
Канестрелли
21
Вурал
20
Эбишер
7
Лери
14
Акинсанмиро
9
Мейстер
32
Морео
15
3
Ндаба
25
Галло
25
Галло
3
Ндаба
10
Бериша
21
Каба
21
Каба
10
Бериша
23
Соттиль
15
Моренте
15
Моренте
23
Соттиль
50
Пьеротти
19
Банда
19
Банда
50
Пьеротти
22
Камарда
9
Штулич
9
Штулич
22
Камарда
14
Акинсанмиро
3
Ангори
3
Ангори
14
Акинсанмиро
33
Калабрези
39
Альбиоль
39
Альбиоль
33
Калабрези
4
Караччоло
16
Буффон
16
Буффон
4
Караччоло
7
Лери
99
Перейра
99
Перейра
7
Лери
32
Морео
10
Трамони
10
Трамони
32
Морео
Остались в запасе
Лечче
Пиза
95
Daniele Bleve
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
22
C. Kouassi
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
6
Алекс Сала
ЦП
29
Юссеф Мале
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
12
Николас
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
44
Daniel Denoon
ЦЗ
94
Джованни Бонфанти
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
8
Мальте Хойхольт
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
95
Daniele Bleve
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
22
C. Kouassi
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
6
Алекс Сала
ЦП
29
Юссеф Мале
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
44
Daniel Denoon
ЦЗ
94
Джованни Бонфанти
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
8
Мальте Хойхольт
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Лечче - Пиза
2
1
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
12
1
Нарушения
17
6
Офсайды
1
3
Количество передач
375
368
Сейвы
0
2
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
2.2
0.22
xGP (предотвращенные голы)
0.13
0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Пизы», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Пиза»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»