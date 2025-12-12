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  • «Лечче» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2025

«Лечче» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2025

12 декабря 2025, 21:35
Лечче
12.12.2025, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Пиза
72' Н. Штулич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
22
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Пиза
1
Адриан Шемпер
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
21
Исак Вурал
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
7
Мехди Лери
ПВ
15
Idrissa Toure
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Лечче
95
Daniele Bleve
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
22
C. Kouassi
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
6
Алекс Сала
ЦП
29
Юссеф Мале
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
21
Мохамед Каба
ЦП
15
Тете Моренте
ЛВ
19
Ламек Банда
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
Пиза
12
Николас
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
44
Daniel Denoon
ЦЗ
94
Джованни Бонфанти
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
8
Мальте Хойхольт
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
16
Луи Буффон
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
10
Маттео Трамони
ЛВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
3-4-2-1
30
Фальконе
4
Гашпар
44
Габриэль
17
Вейга
20
Рамадани
29
Кулибали
3
Ндаба
10
Бериша
23
Соттиль
50
Пьеротти
22
Камарда
3-2-2-3
1
Шемпер
4
Караччоло
33
Калабрези
5
Канестрелли
21
Вурал
20
Эбишер
7
Лери
14
Акинсанмиро
9
Мейстер
32
Морео
15
3
Ндаба
25
Галло
25
Галло
3
Ндаба
10
Бериша
21
Каба
21
Каба
10
Бериша
23
Соттиль
15
Моренте
15
Моренте
23
Соттиль
50
Пьеротти
19
Банда
19
Банда
50
Пьеротти
22
Камарда
9
Штулич
9
Штулич
22
Камарда
14
Акинсанмиро
3
Ангори
3
Ангори
14
Акинсанмиро
33
Калабрези
39
Альбиоль
39
Альбиоль
33
Калабрези
4
Караччоло
16
Буффон
16
Буффон
4
Караччоло
7
Лери
99
Перейра
99
Перейра
7
Лери
32
Морео
10
Трамони
10
Трамони
32
Морео
Остались в запасе
Лечче
Пиза
95
Daniele Bleve
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
22
C. Kouassi
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
6
Алекс Сала
ЦП
29
Юссеф Мале
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
12
Николас
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
44
Daniel Denoon
ЦЗ
94
Джованни Бонфанти
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
8
Мальте Хойхольт
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
95
Daniele Bleve
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
22
C. Kouassi
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
6
Алекс Сала
ЦП
29
Юссеф Мале
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
44
Daniel Denoon
ЦЗ
94
Джованни Бонфанти
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
8
Мальте Хойхольт
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Лечче - Пиза
2
1
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
12
1
Нарушения
17
6
Офсайды
1
3
Количество передач
375
368
Сейвы
0
2
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
2.2
0.22
xGP (предотвращенные голы)
0.13
0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Пизы», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Пиза»

«Лечче» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Пиза Лечче
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