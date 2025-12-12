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  • «Реал Сосьедад» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2025

«Реал Сосьедад» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2025

12 декабря 2025, 21:50
Реал Сосьедад
12.12.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 2
Завершен
Жирона
35' Г. Гедеш
76' В. Цыганков 84' В. Цыганков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
31
Хон Мартин
ЦЗ
5
Игор Субельдия
(К) ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
24
Алекс Морено
ЛЗ
12
Витор Рейс
ЦЗ
4
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
23
Иван Мартин
АП
21
Брайан Хиль
ЛВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
25
M. Goti Lopez
ЦП
15
Пабло Марин
АП
21
Арсен Захарян
АП
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Жирона
43
Aleksandar Andreev
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
2
Уго Ринкон
ЦЗ
28
Gibert Jordana
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
32
Juan Arango
ЦП
29
Ласс Курума
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
11
Тома Лемар
АП
22
Ясер Асприлья
АП
3
Хоэль Рока
ЛВ
44
Papa Dame Ba
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
31
Мартин
5
Субельдия
2
Арамбуру
4
Горротксатеги
18
Солер
11
Гедеш
7
Барренечеа
10
Мендес
8
Кубо
4-2-3-1
13
Газзанига
4
Мартинес
17
Блинд
12
Рейс
24
Алекс Морено
6
Витсель
8
Унаи
15
Цыганков
23
Мартин
21
Хиль
11
Ванат
17
Гомес
3
Муньос
3
Муньос
17
Гомес
10
Мендес
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
10
Мендес
18
Солер
15
Марин
15
Марин
18
Солер
11
Гедеш
21
Захарян
21
Захарян
11
Гедеш
7
Барренечеа
19
Каррикабуру
19
Каррикабуру
7
Барренечеа
15
Цыганков
14
Солис
14
Солис
15
Цыганков
23
Мартин
11
Лемар
11
Лемар
23
Мартин
21
Хиль
22
Асприлья
22
Асприлья
21
Хиль
11
Ванат
3
Рока
3
Рока
11
Ванат
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Жирона
13
Унаи Марреро
ВР
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
25
M. Goti Lopez
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
43
Aleksandar Andreev
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
2
Уго Ринкон
ЦЗ
28
Gibert Jordana
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
32
Juan Arango
ЦП
29
Ласс Курума
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
25
M. Goti Lopez
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
43
Aleksandar Andreev
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
2
Уго Ринкон
ЦЗ
28
Gibert Jordana
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
32
Juan Arango
ЦП
29
Ласс Курума
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Статистика матча Реал Сосьедад - Жирона
1
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
20
5
Офсайды
2
4
Количество передач
494
559
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.43
xGP (предотвращенные голы)
-0.38
-0.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Жироны», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Жирона»

«Реал Сосьедад» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Реал Сосьедад
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