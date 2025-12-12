12.12.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
Испания. Примера, 16 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-1-1-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
31
Мартин
5
Субельдия
2
Арамбуру
4
Горротксатеги
18
Солер
11
Гедеш
7
Барренечеа
10
Мендес
8
Кубо
4-2-3-1
13
Газзанига
4
Мартинес
17
Блинд
12
Рейс
24
Алекс Морено
6
Витсель
8
Унаи
15
Цыганков
23
Мартин
21
Хиль
11
Ванат
17
Гомес
3
Муньос
3
Муньос
17
Гомес
10
Мендес
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
10
Мендес
18
Солер
15
Марин
15
Марин
18
Солер
11
Гедеш
21
Захарян
21
Захарян
11
Гедеш
7
Барренечеа
19
Каррикабуру
19
Каррикабуру
7
Барренечеа
15
Цыганков
14
Солис
14
Солис
15
Цыганков
23
Мартин
11
Лемар
11
Лемар
23
Мартин
21
Хиль
22
Асприлья
22
Асприлья
21
Хиль
11
Ванат
3
Рока
3
Рока
11
Ванат
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Жирона
13
Унаи Марреро
ВР
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
25
M. Goti Lopez
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
43
Aleksandar Andreev
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
2
Уго Ринкон
ЦЗ
28
Gibert Jordana
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
32
Juan Arango
ЦП
29
Ласс Курума
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
25
M. Goti Lopez
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
43
Aleksandar Andreev
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
2
Уго Ринкон
ЦЗ
28
Gibert Jordana
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
32
Juan Arango
ЦП
29
Ласс Курума
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Статистика матча Реал Сосьедад - Жирона
1
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
20
5
Офсайды
2
4
Количество передач
494
559
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.43
xGP (предотвращенные голы)
-0.38
-0.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Жироны», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»