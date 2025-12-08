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  • «Удинезе» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2025

«Удинезе» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2025

8 декабря 2025, 18:50
Удинезе
08.12.2025, понедельник, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 2
Завершен
Дженоа
65' Я. Пиотровски
34' Р. Малиновский (П) 83' Б. Нортон-Каффи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
16
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
5
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Matteo Palma
ЦЗ
3
Саба Гогличидзе
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
19
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
18
Руй Модешту
ПВ
18
Адам Букса
ЦФ
49
Iker Bravo
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
35
Ernestas Lysionok
ВР
42
Alin Kumer
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
30
Hugo Cuenca
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
9
Джефф Эхатор
ЦФ
18
Калеб Экубан
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Окойе
13
Бертола
27
Кабаселе
28
Соле
33
Земура
16
Карлстрем
59
Дзаноли
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
9
Дэвис
3-2-2-1-2
1
Леали
27
Маркандалли
34
Отоа
5
Васкес
15
Нортон-Каффи
3
Мартин
73
Мазини
2
Торсбю
17
Малиновский
9
Витинья
29
Коломбо
59
Дзаноли
19
Эхизибуе
19
Эхизибуе
59
Дзаноли
24
Пиотровски
4
Ловрич
4
Ловрич
24
Пиотровски
33
Земура
18
Модешту
18
Модешту
33
Земура
9
Дэвис
18
Букса
18
Букса
9
Дэвис
32
Эккеленкамп
49
49
32
Эккеленкамп
17
Малиновский
10
Мессьяс
10
Мессьяс
17
Малиновский
29
Коломбо
9
Эхатор
9
Эхатор
29
Коломбо
9
Витинья
18
Экубан
18
Экубан
9
Витинья
Остались в запасе
Удинезе
Дженоа
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Matteo Palma
ЦЗ
3
Саба Гогличидзе
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
39
Даниэле Соммарива
ВР
35
Ernestas Lysionok
ВР
42
Alin Kumer
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
30
Hugo Cuenca
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Matteo Palma
ЦЗ
3
Саба Гогличидзе
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
35
Ernestas Lysionok
ВР
42
Alin Kumer
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
30
Hugo Cuenca
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Удинезе - Дженоа
1
Всего ударов по воротам
23
12
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
16
12
Офсайды
3
3
Количество передач
420
312
Сейвы
4
5
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.57
xGP (предотвращенные голы)
0.53
0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Дженоа», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Дженоа»

«Удинезе» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Удинезе
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