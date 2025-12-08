08.12.2025, понедельник, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
35
Ernestas Lysionok
ВР
42
Alin Kumer
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
30
Hugo Cuenca
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
9
Джефф Эхатор
ЦФ
18
Калеб Экубан
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Окойе
13
Бертола
27
Кабаселе
28
Соле
33
Земура
16
Карлстрем
59
Дзаноли
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
9
Дэвис
3-2-2-1-2
1
Леали
27
Маркандалли
34
Отоа
5
Васкес
15
Нортон-Каффи
3
Мартин
73
Мазини
2
Торсбю
17
Малиновский
9
Витинья
29
Коломбо
59
Дзаноли
19
Эхизибуе
19
Эхизибуе
59
Дзаноли
24
Пиотровски
4
Ловрич
4
Ловрич
24
Пиотровски
33
Земура
18
Модешту
18
Модешту
33
Земура
9
Дэвис
18
Букса
18
Букса
9
Дэвис
32
Эккеленкамп
49
49
32
Эккеленкамп
17
Малиновский
10
Мессьяс
10
Мессьяс
17
Малиновский
29
Коломбо
9
Эхатор
9
Эхатор
29
Коломбо
9
Витинья
18
Экубан
18
Экубан
9
Витинья
Остались в запасе
Удинезе
Дженоа
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Matteo Palma
ЦЗ
3
Саба Гогличидзе
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
39
Даниэле Соммарива
ВР
35
Ernestas Lysionok
ВР
42
Alin Kumer
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
30
Hugo Cuenca
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Matteo Palma
ЦЗ
3
Саба Гогличидзе
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
35
Ernestas Lysionok
ВР
42
Alin Kumer
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
30
Hugo Cuenca
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Удинезе - Дженоа
1
Всего ударов по воротам
23
12
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
16
12
Офсайды
3
3
Количество передач
420
312
Сейвы
4
5
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.57
xGP (предотвращенные голы)
0.53
0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Дженоа», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»