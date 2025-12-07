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  • «Реал» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

«Реал» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

7 декабря 2025, 21:50
Реал
07.12.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
0 : 2
Завершен
Сельта
53' В. Сведберг 90+3' В. Сведберг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
20
Фран Гарсия
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
8
Арда Гюлер
АП
7
Винисиус
ЛВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Карл Старфельт
(К) ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
16
Мигель Роман
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
18
Пабло Дуран
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
10
Браим Диас
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
11
Родриго
ПВ
16
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
17
Хави Руэда
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
20
Гарсия
17
Асенсио
3
Милитао
18
Каррерас
8
Чуамени
10
Беллингем
8
Вальверде
7
Винисиус
8
Гюлер
10
Мбаппе
3-2-2-1-2
13
Раду
2
Старфельт
5
Каррейра
3
Мингеса
32
Родригес
20
Алонсо
16
Роман
6
Мориба
97
Сарагоса
7
Иглесиас
18
Дуран
3
Милитао
2
Рюдигер
2
Рюдигер
3
Милитао
17
Асенсио
11
Родриго
11
Родриго
17
Асенсио
8
Гюлер
16
Гарсия
16
Гарсия
8
Гюлер
97
Сарагоса
17
Руэда
17
Руэда
97
Сарагоса
18
Дуран
19
Сведберг
19
Сведберг
18
Дуран
16
Роман
8
Бельтран
8
Бельтран
16
Роман
3
Мингеса
9
Хутгла
9
Хутгла
3
Мингеса
7
Иглесиас
10
Аспас
10
Аспас
7
Иглесиас
Остались в запасе
Реал
Сельта
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
10
Браим Диас
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Иван Вильяр
ВР
12
Ману Фернандес
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
10
Браим Диас
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
12
Ману Фернандес
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Реал - Сельта
6
3
1
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
3
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
6
12
Офсайды
2
1
Количество передач
585
447
Сейвы
3
7
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
2.46
1.55
xGP (предотвращенные голы)
1.45
1.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Сельты», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал»«Сельта»

«Реал» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Реал
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