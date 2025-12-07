07.12.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
Испания. Примера, 15 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
4-1-2-2-1
1
Куртуа
20
Гарсия
17
Асенсио
3
Милитао
18
Каррерас
8
Чуамени
10
Беллингем
8
Вальверде
7
Винисиус
8
Гюлер
10
Мбаппе
3-2-2-1-2
13
Раду
2
Старфельт
5
Каррейра
3
Мингеса
32
Родригес
20
Алонсо
16
Роман
6
Мориба
97
Сарагоса
7
Иглесиас
18
Дуран
3
Милитао
2
Рюдигер
2
Рюдигер
3
Милитао
17
Асенсио
11
Родриго
11
Родриго
17
Асенсио
8
Гюлер
16
Гарсия
16
Гарсия
8
Гюлер
97
Сарагоса
17
Руэда
17
Руэда
97
Сарагоса
18
Дуран
19
Сведберг
19
Сведберг
18
Дуран
16
Роман
8
Бельтран
8
Бельтран
16
Роман
3
Мингеса
9
Хутгла
9
Хутгла
3
Мингеса
7
Иглесиас
10
Аспас
10
Аспас
7
Иглесиас
Остались в запасе
Реал
Сельта
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
10
Браим Диас
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Иван Вильяр
ВР
12
Ману Фернандес
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
10
Браим Диас
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
12
Ману Фернандес
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Реал - Сельта
6
3
1
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
3
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
6
12
Офсайды
2
1
Количество передач
585
447
Сейвы
3
7
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
2.46
1.55
xGP (предотвращенные голы)
1.45
1.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Сельты», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»