Составы команд
Гавр
Гавр
3-2-3-1-1
23
Мори
93
Санганте
4
Льорис
20
Секо
18
Зуауи
77
Него
26
Эбоног
14
Ндиайе
11
Кьереме
45
Сумаре
25
Саматта
4-1-2-2-1
35
Трапп
14
Траоре
5
Мбоу
6
Отавио
2
Оллила
4
Марчетти
21
Лопес
17
Камара
10
Кеббаль
27
Саймон
11
Крассо
93
Санганте
6
Юте-Кинкуэ
6
Юте-Кинкуэ
93
Санганте
25
Саматта
13
Дукуре
13
Дукуре
25
Саматта
26
Эбоног
8
Кехта
8
Кехта
26
Эбоног
14
Ндиайе
9
Намли
9
Намли
14
Ндиайе
11
Кьереме
20
20
11
Кьереме
2
Оллила
28
де Смет
28
де Смет
2
Оллила
10
Кеббаль
15
Колоджейчак
15
Колоджейчак
10
Кеббаль
27
Саймон
93
Иконе
93
Иконе
27
Саймон
4
Марчетти
7
7
4
Марчетти
11
Крассо
12
Дико
12
Дико
11
Крассо
Остались в запасе
Гавр
Париж
77
Лионель М'Паси
ВР
78
Дарен Мосенго
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
27
Энцо Коффи
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
16
Obed Nkambadio
ВР
13
Матье Кафаро
АП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
78
Дарен Мосенго
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
27
Энцо Коффи
ЦФ
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
13
Матье Кафаро
АП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Гавр - Париж
2
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
13
Количество передач
389
515
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.71
1.23
xGP (предотвращенные голы)
0.29
0.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Парижа», 15-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Париж»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»