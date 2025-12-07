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  • «Гавр» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

«Гавр» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

7 декабря 2025, 18:05
Гавр
07.12.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 0
Завершен
Париж
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
23
Диав Мори
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
93
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
20
Аюму Секо
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
26
Саймон Эбоног
ЦП
14
Рассул Ндиайе
ЦП
11
Годсон Кьереме
ЦП
45
Исса Сумаре
ЛВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Париж
35
Кевин Трапп
ВР
2
Туомас Оллила
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
21
Максим Лопес
(К) ЦП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
27
Мозес Саймон
ЛВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Гавр
77
Лионель М'Паси
ВР
6
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
8
Яссин Кехта
ЦП
9
Юнес Намли
ЦП
78
Дарен Мосенго
ЦП
20
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
27
Энцо Коффи
ЦФ
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
13
Матье Кафаро
АП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
7
Alimani Gory
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Мори
93
Санганте
4
Льорис
20
Секо
18
Зуауи
77
Него
26
Эбоног
14
Ндиайе
11
Кьереме
45
Сумаре
25
Саматта
4-1-2-2-1
35
Трапп
14
Траоре
5
Мбоу
6
Отавио
2
Оллила
4
Марчетти
21
Лопес
17
Камара
10
Кеббаль
27
Саймон
11
Крассо
93
Санганте
6
Юте-Кинкуэ
6
Юте-Кинкуэ
93
Санганте
25
Саматта
13
Дукуре
13
Дукуре
25
Саматта
26
Эбоног
8
Кехта
8
Кехта
26
Эбоног
14
Ндиайе
9
Намли
9
Намли
14
Ндиайе
11
Кьереме
20
20
11
Кьереме
2
Оллила
28
де Смет
28
де Смет
2
Оллила
10
Кеббаль
15
Колоджейчак
15
Колоджейчак
10
Кеббаль
27
Саймон
93
Иконе
93
Иконе
27
Саймон
4
Марчетти
7
7
4
Марчетти
11
Крассо
12
Дико
12
Дико
11
Крассо
Остались в запасе
Гавр
Париж
77
Лионель М'Паси
ВР
78
Дарен Мосенго
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
27
Энцо Коффи
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
16
Obed Nkambadio
ВР
13
Матье Кафаро
АП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
78
Дарен Мосенго
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
27
Энцо Коффи
ЦФ
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
13
Матье Кафаро
АП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Гавр - Париж
2
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
13
Количество передач
389
515
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.71
1.23
xGP (предотвращенные голы)
0.29
0.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Парижа», 15-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр»«Париж»

«Гавр» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Париж Гавр
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