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  • «Осер» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

«Осер» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

7 декабря 2025, 18:05
Осер
07.12.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 15 тур
3 : 1
Завершен
Метц
36' Л. Синайоко (П) 39' У. Эль-Аззузи 89' К. Дануа
45+1' Г. Эйн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
(К) ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
27
Ламин Си
ЦП
23
Руди Матондо
ЦП
5
Кевен Дануа
ЦП
10
Лассине Синайоко
ЦФ
9
Секу Мара
ЦФ
19
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Метц
10
Готье Эйн
(К) ПВ
1
Джонатан Фишер
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
38
Садибу Сане
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
20
Жесси Деменге
ЦП
8
Бубакар Траоре
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
22
Йоэль Асоро
ЦП
7
Георгий Цитаишвили
ПВ
Главный тренер
Ласло Болони
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
38
Alvin Petit Dol
ЦЗ
43
Evan Diamalunda
ЦЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
36
Tidiane Devernois
ЦП
21
Жосуэ Касимир
ПВ
44
Mamoudou Cissokho
ЦФ
41
Yvan Zaddy
ЦФ
Метц
40
Усман Ба
ВР
59
Терри Йегбе
ЦЗ
39
Коффи Куао
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
24
Brian Madjo
ЦП
12
Альфа Туре
ЦП
30
Малик Мбайе
ПВ
29
Ибу Сане
ЦФ
30
Хабиб Диалло
ЦФ
3-1-3-3
16
Леон
22
Оппегард
20
Дьоманде
92
Акпа
17
Эль-Аззузи
27
Си
23
Матондо
5
Дануа
19
Намасо
9
Мара
10
Синайоко
3-1-4-2
1
Фишер
2
Колен
38
Сане
97
Балло-Туре
5
Гбамен
8
Траоре
7
Сабали
22
Асоро
20
Деменге
7
Цитаишвили
10
Эйн
22
Оппегард
14
Менса
14
Менса
22
Оппегард
17
Эль-Аззузи
18
Диуссе
18
Диуссе
17
Эль-Аззузи
9
Мара
21
Касимир
21
Касимир
9
Мара
10
Синайоко
44
44
10
Синайоко
8
Траоре
24
24
8
Траоре
20
Деменге
12
Туре
12
Туре
20
Деменге
7
Сабали
30
Мбайе
30
Мбайе
7
Сабали
7
Цитаишвили
29
Сане
29
Сане
7
Цитаишвили
22
Асоро
30
Диалло
30
Диалло
22
Асоро
Остались в запасе
Осер
Метц
40
Тео Де Персен
ВР
38
Alvin Petit Dol
ЦЗ
43
Evan Diamalunda
ЦЗ
36
Tidiane Devernois
ЦП
41
Yvan Zaddy
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
40
Усман Ба
ВР
59
Терри Йегбе
ЦЗ
39
Коффи Куао
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
38
Alvin Petit Dol
ЦЗ
43
Evan Diamalunda
ЦЗ
36
Tidiane Devernois
ЦП
41
Yvan Zaddy
ЦФ
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
59
Терри Йегбе
ЦЗ
39
Коффи Куао
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Осер - Метц
2
1
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
12
Офсайды
2
1
Количество передач
340
545
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.94
0.55
xGP (предотвращенные голы)
-0.74
-0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Метца», 15-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер»«Метц»

«Осер» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Метц Осер
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