06.12.2025, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 15 тур
Франция. Лига 1, 15 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
3-1-1-3-2
39
Сафонов
21
Эрнандес
6
Пачо
4
Маркиньос
33
Заир-Эмери
23
Витинья
7
Кварацхелия
19
Кан Ин
12
Барколя
24
Маюлу
15
Невеш
3-3-2-2
30
Самба
97
Жаке
48
Айт-Будлаль
3
Брассье
45
Камара
21
Ронжье
6
Сиссе
10
Аль-Тамари
95
Франковски
7
Эмболо
9
Леполь
23
Витинья
8
Руис
8
Руис
23
Витинья
33
Заир-Эмери
47
Нджанту
47
Нджанту
33
Заир-Эмери
19
Кан Ин
7
Дембеле
7
Дембеле
19
Кан Ин
15
Невеш
20
Мбайе
20
Мбайе
15
Невеш
7
Кварацхелия
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Кварацхелия
6
Сиссе
26
Мерлен
26
Мерлен
6
Сиссе
9
Леполь
24
Руо
24
Руо
9
Леполь
10
Аль-Тамари
35
Лежандр
35
Лежандр
10
Аль-Тамари
45
Камара
10
Бляс
10
Бляс
45
Камара
7
Эмболо
75
Мейте
75
Мейте
7
Эмболо
Остались в запасе
ПСЖ
Ренн
89
Ренато Марин
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
42
Давид Боли
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
4
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
89
Ренато Марин
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
42
Давид Боли
ЦЗ
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
4
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Хабиб Бейе
Статистика матча ПСЖ - Ренн
1
2
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
9
5
Офсайды
0
2
Количество передач
715
355
Сейвы
2
4
Точность передач %
92
85
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.23
0.24
xGP (предотвращенные голы)
-1.34
-1.34
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Ренна», 15-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Ренн»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»