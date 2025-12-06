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  • «ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

6 декабря 2025, 21:55
ПСЖ
06.12.2025, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 15 тур
5 : 0
Завершен
Ренн
28' Х. Кварацхелия 39' С. Маюлу 67' Х. Кварацхелия 88' И. Мбайе 90+1' Г. Рамуш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Маркиньос
(К) ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ли Кан Ин
АП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Ренн
30
Брис Самба
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
97
Жереми Жаке
ЦЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
45
Махди Камара
ЦП
21
Валантен Ронжье
(К) ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
9
Эстебан Леполь
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
ПСЖ
89
Ренато Марин
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
42
Давид Боли
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
47
Кентен Нджанту
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Ренн
50
Матис Силистри
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
35
Элиас Лежандр
ЦП
4
Глен Камара
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
75
Кадер Мейте
ЦФ
3-1-1-3-2
39
Сафонов
21
Эрнандес
6
Пачо
4
Маркиньос
33
Заир-Эмери
23
Витинья
7
Кварацхелия
19
Кан Ин
12
Барколя
24
Маюлу
15
Невеш
3-3-2-2
30
Самба
97
Жаке
48
Айт-Будлаль
3
Брассье
45
Камара
21
Ронжье
6
Сиссе
10
Аль-Тамари
95
Франковски
7
Эмболо
9
Леполь
23
Витинья
8
Руис
8
Руис
23
Витинья
33
Заир-Эмери
47
Нджанту
47
Нджанту
33
Заир-Эмери
19
Кан Ин
7
Дембеле
7
Дембеле
19
Кан Ин
15
Невеш
20
Мбайе
20
Мбайе
15
Невеш
7
Кварацхелия
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Кварацхелия
6
Сиссе
26
Мерлен
26
Мерлен
6
Сиссе
9
Леполь
24
Руо
24
Руо
9
Леполь
10
Аль-Тамари
35
Лежандр
35
Лежандр
10
Аль-Тамари
45
Камара
10
Бляс
10
Бляс
45
Камара
7
Эмболо
75
Мейте
75
Мейте
7
Эмболо
Остались в запасе
ПСЖ
Ренн
89
Ренато Марин
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
42
Давид Боли
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
4
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
89
Ренато Марин
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
42
Давид Боли
ЦЗ
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
4
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Хабиб Бейе
Статистика матча ПСЖ - Ренн
1
2
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
9
5
Офсайды
0
2
Количество передач
715
355
Сейвы
2
4
Точность передач %
92
85
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.23
0.24
xGP (предотвращенные голы)
-1.34
-1.34

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Ренна», 15-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Ренн»

«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ренн ПСЖ
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