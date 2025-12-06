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  • «Бетис» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

«Бетис» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

6 декабря 2025, 19:20
Бетис
06.12.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 15 тур
3 : 5
Завершен
Барселона
6' Антони 85' Д. Льоренте 90' К. Эрнандес (П)
11' Ф. Торрес 13' Ф. Торрес 31' Р. Барджи 40' Ф. Торрес 59' Л. Ямаль (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
6
Серджи Альтимира
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Эз Абде
ЛВ
7
Антони
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Педри
(К) ЦП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Бетис
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
52
Пабло Гарсия
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
33
Эдер Аллер
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
17
Марк Касадо
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
43
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Вальес
5
Бартра
16
4
Натан
21
Рока
6
Альтимира
10
Эз Абде
8
Форнальс
24
Руйбаль
19
Эрнандес
7
Антони
3-2-1-3-1
13
Гарсия
5
Кунде
22
Кубарси
24
Гарсия
18
Мартин
3
Бальде
20
Педри
19
Ямаль
7
Торрес
11
Рэшфорд
19
Барджи
Фирпо
13
Родригес
13
Родригес
Фирпо
4
Натан
23
Фирпо
23
Фирпо
4
Натан
5
Бартра
3
Льоренте
3
Льоренте
5
Бартра
6
Альтимира
18
Деосса
18
Деосса
6
Альтимира
7
Антони
52
Гарсия
52
Гарсия
7
Антони
24
Гарсия
26
Торрентс
26
Торрентс
24
Гарсия
3
Бальде
15
Кристенсен
15
Кристенсен
3
Бальде
20
Педри
22
Берналь
22
Берналь
20
Педри
18
Мартин
21
де Йонг
21
де Йонг
18
Мартин
19
Барджи
16
Лопес
16
Лопес
19
Барджи
Остались в запасе
Бетис
Барселона
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
40
Анхель Ортис
ПЗ
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
25
Войцех Щесны
ВР
33
Эдер Аллер
ВР
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
40
Анхель Ортис
ПЗ
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
33
Эдер Аллер
ВР
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Бетис - Барселона
5
2
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
14
9
Офсайды
6
1
Количество передач
342
575
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
13
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.51
2.83
xGP (предотвращенные голы)
-0.2
-0.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Барселоны», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Барселона»

«Бетис» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Бетис
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