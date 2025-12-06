06.12.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 15 тур
Испания. Примера, 15 тур
3 : 5
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
3-1-1-3-2
1
Вальес
5
Бартра
16
4
Натан
21
Рока
6
Альтимира
10
Эз Абде
8
Форнальс
24
Руйбаль
19
Эрнандес
7
Антони
3-2-1-3-1
13
Гарсия
5
Кунде
22
Кубарси
24
Гарсия
18
Мартин
3
Бальде
20
Педри
19
Ямаль
7
Торрес
11
Рэшфорд
19
Барджи
Фирпо
13
Родригес
13
Родригес
Фирпо
4
Натан
23
Фирпо
23
Фирпо
4
Натан
5
Бартра
3
Льоренте
3
Льоренте
5
Бартра
6
Альтимира
18
Деосса
18
Деосса
6
Альтимира
7
Антони
52
Гарсия
52
Гарсия
7
Антони
24
Гарсия
26
Торрентс
26
Торрентс
24
Гарсия
3
Бальде
15
Кристенсен
15
Кристенсен
3
Бальде
20
Педри
22
Берналь
22
Берналь
20
Педри
18
Мартин
21
де Йонг
21
де Йонг
18
Мартин
19
Барджи
16
Лопес
16
Лопес
19
Барджи
Остались в запасе
Бетис
Барселона
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
40
Анхель Ортис
ПЗ
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
25
Войцех Щесны
ВР
33
Эдер Аллер
ВР
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
40
Анхель Ортис
ПЗ
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
33
Эдер Аллер
ВР
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Бетис - Барселона
5
2
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
14
9
Офсайды
6
1
Количество передач
342
575
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
13
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.51
2.83
xGP (предотвращенные голы)
-0.2
-0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Барселоны», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»