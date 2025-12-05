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  • «Овьедо» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2025

«Овьедо» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2025

5 декабря 2025, 21:50
Овьедо
05.12.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
0 : 0
Завершен
Мальорка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
16
Давид Карму
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
20
Леандер Дендокер
ЦП
8
Санти Касорла
(К) ЦП
7
Ильяс Чайра
ЛВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
21
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Мальорка
13
Лукас Бергстрем
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
23
Пабло Маффео
ПЗ
5
Омар Маскарель
ОП
12
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
7
Ведат Мурики
ЦФ
17
Ян Вирджили
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Овьедо
1
Хорациу Молдован
ВР
2
Эрик Байи
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
3
Ойер Луэнго
ЦЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
14
Ови Эджария
ЦП
5
Альберто Рейна
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Хессем Хассан
ПВ
19
Алекс Форес
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
11
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Эскандель
3
Альхассан
4
Костас
16
Карму
22
Видаль
11
Коломбатто
20
Дендокер
8
Касорла
7
Чайра
21
Виньяс
23
Рондон
4-2-1-3
13
Бергстрем
23
Маффео
24
Вальент
21
Раильо
22
Мохика
5
Маскарель
12
Кошта
10
Дардер
18
Жозеф
17
Вирджили
7
Мурики
20
Дендокер
14
Эджария
14
Эджария
20
Дендокер
11
Коломбатто
5
Рейна
5
Рейна
11
Коломбатто
7
Чайра
12
Хассан
12
Хассан
7
Чайра
23
Рондон
19
Форес
19
Форес
23
Рондон
10
Дардер
8
Морланес
8
Морланес
10
Дардер
18
Жозеф
19
Льябрес
19
Льябрес
18
Жозеф
12
Кошта
20
Торре
20
Торре
12
Кошта
17
Вирджили
11
Асано
11
Асано
17
Вирджили
Остались в запасе
Овьедо
Мальорка
1
Хорациу Молдован
ВР
2
Эрик Байи
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
3
Ойер Луэнго
ЦЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
25
Иван Куэльяр
ВР
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
Остались в запасе
1
Хорациу Молдован
ВР
2
Эрик Байи
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
3
Ойер Луэнго
ЦЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Овьедо - Мальорка
2
2
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
14
12
Офсайды
2
0
Количество передач
464
284
Сейвы
5
3
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.18
0.68
xGP (предотвращенные голы)
0.79
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Мальорки», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо»«Мальорка»

«Овьедо» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Овьедо
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