Составы команд
Овьедо
Овьедо
4-1-2-1-2
13
Эскандель
3
Альхассан
4
Костас
16
Карму
22
Видаль
11
Коломбатто
20
Дендокер
8
Касорла
7
Чайра
21
Виньяс
23
Рондон
4-2-1-3
13
Бергстрем
23
Маффео
24
Вальент
21
Раильо
22
Мохика
5
Маскарель
12
Кошта
10
Дардер
18
Жозеф
17
Вирджили
7
Мурики
20
Дендокер
14
Эджария
14
Эджария
20
Дендокер
11
Коломбатто
5
Рейна
5
Рейна
11
Коломбатто
7
Чайра
12
Хассан
12
Хассан
7
Чайра
23
Рондон
19
Форес
19
Форес
23
Рондон
10
Дардер
8
Морланес
8
Морланес
10
Дардер
18
Жозеф
19
Льябрес
19
Льябрес
18
Жозеф
12
Кошта
20
Торре
20
Торре
12
Кошта
17
Вирджили
11
Асано
11
Асано
17
Вирджили
Остались в запасе
Овьедо
Мальорка
1
Хорациу Молдован
ВР
2
Эрик Байи
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
3
Ойер Луэнго
ЦЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
25
Иван Куэльяр
ВР
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
Остались в запасе
1
Хорациу Молдован
ВР
2
Эрик Байи
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
3
Ойер Луэнго
ЦЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Овьедо - Мальорка
2
2
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
14
12
Офсайды
2
0
Количество передач
464
284
Сейвы
5
3
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.18
0.68
xGP (предотвращенные голы)
0.79
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Мальорки», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»