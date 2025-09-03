Введите ваш ник на сайте
«Енисей» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2025

3 сентября, 13:40
Енисей
03.09.2025, среда, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
5
Эмерсон
ЦЗ
18
Александр Надольский
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
7
Андреа Чуканов
АП
87
Андрей Мазурин
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
9
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
4
Никита Бозов
ЦЗ
5
Кирилл Маляров
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
61
Артем Малахов
ПВ
8
Руслан Куль
ПВ
77
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Енисей
1
Станислав Антипин
ВР
79
Руслан Юнусов
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
59
A. Ostrovskiy
ЦЗ
54
Evgeniy Gololobov
ЦП
49
Оливье Кенфак
ЛВ
20
Адольф Белем
ЛВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
23
Никита Савин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
92
T. Shchelkunov
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
10
Тимофей Шипунов
АП
23
Виктор Нафиков
АП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
3-3-4
50
Шамов
33
Масловский
5
Эмерсон
55
Богатырев
24
Погосов
7
Чуканов
87
Мазурин
18
Надольский
9
Раткович
43
Гилязетдинов
17
Зазвонкин
4-1-2-2-1
51
Митров
44
Корнюшин
62
Карпов
4
Бозов
5
Маляров
64
Ланин
50
Голубев
15
Самойлов
8
Куль
61
Малахов
77
Гонгапшев
Остались в запасе
Енисей
Шинник
1
Станислав Антипин
ВР
79
Руслан Юнусов
ВР
59
A. Ostrovskiy
ЦЗ
54
Evgeniy Gololobov
ЦП
49
Оливье Кенфак
ЛВ
20
Адольф Белем
ЛВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
95
Денис Вамбольт
ВР
92
T. Shchelkunov
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Енисей - Шинник
2
1
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Шинника», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 сентября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «Шинник»

https://bmbrdr.ru/y6yw9e https://bmbrdr.ru/jcvwo3

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Шинник Енисей
