Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
Енисей
3-3-4
50
Шамов
33
Масловский
5
Эмерсон
55
Богатырев
24
Погосов
7
Чуканов
87
Мазурин
18
Надольский
9
Раткович
43
Гилязетдинов
17
Зазвонкин
4-1-2-2-1
51
Митров
44
Корнюшин
62
Карпов
4
Бозов
5
Маляров
64
Ланин
50
Голубев
15
Самойлов
8
Куль
61
Малахов
77
Гонгапшев
43
Гилязетдинов
22
Гюрджан
22
Гюрджан
43
Гилязетдинов
24
Погосов
8
Канаплин
8
Канаплин
24
Погосов
17
Зазвонкин
23
Савин
23
Савин
17
Зазвонкин
9
Раткович
75
Окладников
75
Окладников
9
Раткович
61
Малахов
2
Косогоров
2
Косогоров
61
Малахов
8
Куль
10
Шипунов
10
Шипунов
8
Куль
50
Голубев
20
Мартовой
20
Мартовой
50
Голубев
15
Самойлов
11
Порохов
11
Порохов
15
Самойлов
77
Гонгапшев
88
Миронов
88
Миронов
77
Гонгапшев
Остались в запасе
Енисей
Шинник
1
Станислав Антипин
ВР
79
Руслан Юнусов
ВР
59
A. Ostrovskiy
ЦЗ
54
Evgeniy Gololobov
ЦП
49
Оливье Кенфак
ЛВ
20
Адольф Белем
ЛВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
95
Денис Вамбольт
ВР
92
T. Shchelkunov
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
Главный тренер
Артем Булойчик
Андрей Тихонов
Артем Булойчик
Статистика матча Енисей - Шинник
2
1
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Шинника», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 сентября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «Шинник»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»