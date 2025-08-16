Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Колос» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025

«Колос» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025

Вчера, 14:41
Колос
16.08.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Карпаты
20' Ю. Климчук
67' И. Краснопир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Pakholiuk Ivan Vladyslavovich
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
55
Elias Telles
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
70
Юрий Климчук
ЛВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
8
Владислав Велетень
ПВ
19
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Карпаты
30
Андрей Клищук
ВР
47
Jean Pedroso
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
23
Пабло Альварес
ОП
7
Paulo Vitor
ЦП
33
Artur Shakh
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
10
Igor Neves Alves
ЦФ
26
Yan Kostenko
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Колос
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
5
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
11
Максим Третьяков
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
14
Ибраим Кане
ЛВ
15
Artem Husol
ЦФ
17
Anton Salabay
ЦФ
10
A. Krasniqi
ЦФ
Карпаты
22
Yurii Kokodyniak
ЦЗ
2
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
21
Patricio Tanda
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
18
Владислав Клименко
ЦП
17
Олег Федор
ЦП
14
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
2-4-3-1
31
3
Козик
16
Красники
99
Ррапай
55
9
Цуриков
20
Гагнидзе
70
Климчук
77
Понедельник
8
Велетень
19
Алефиренко
4-1-2-1-2
30
Клищук
28
Полегенько
47
4
Бабогло
11
Мирошниченко
23
Альварес
7
33
8
Чачуа
26
10
55
7
Демченко
7
Демченко
55
19
Алефиренко
11
Третьяков
11
Третьяков
19
Алефиренко
8
Велетень
17
17
8
Велетень
7
19
Карабин
19
Карабин
7
33
18
Клименко
18
Клименко
33
26
14
Квасница
14
Квасница
26
8
Чачуа
95
Краснопир
95
Краснопир
8
Чачуа
Статистика матча Колос - Карпаты
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Карпат», 3-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос»«Карпаты»

«Колос» – «Карпаты»: смотреть онлайн 16 августа

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Колос
