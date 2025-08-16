16.08.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
Колос
2-4-3-1
31
3
Козик
16
Красники
99
Ррапай
55
9
Цуриков
20
Гагнидзе
70
Климчук
77
Понедельник
8
Велетень
19
Алефиренко
4-1-2-1-2
30
Клищук
28
Полегенько
47
4
Бабогло
11
Мирошниченко
23
Альварес
7
33
8
Чачуа
26
10
55
7
Демченко
7
Демченко
55
19
Алефиренко
11
Третьяков
11
Третьяков
19
Алефиренко
8
Велетень
17
17
8
Велетень
7
19
Карабин
19
Карабин
7
33
18
Клименко
18
Клименко
33
26
14
Квасница
14
Квасница
26
8
Чачуа
95
Краснопир
95
Краснопир
8
Чачуа
Остались в запасе
Колос
Карпаты
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
5
Валерий Бондаренко
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
14
Ибраим Кане
ЛВ
15
Artem Husol
ЦФ
10
A. Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
22
Yurii Kokodyniak
ЦЗ
2
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
21
Patricio Tanda
ЦП
17
Олег Федор
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Колос - Карпаты
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Карпат», 3-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Карпаты»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»