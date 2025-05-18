18.05.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
3-2-1-2-2
16
Ди Грегорио
27
Камбьясо
6
Келли
20
Кошта
13
Вейга
5
Локателли
8
МакКенни
23
Гонсалес
7
Консейсау
11
Йылдыз
39
Муани
3-3-3-1
40
Окойе
31
Кристенсен
27
Кабаселе
28
Соле
19
Эхизибуе
16
Карлстрем
11
Камара
6
Саррага
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
9
Дэвис
8
МакКенни
21
Луис
21
Луис
8
МакКенни
11
Йылдыз
17
Аджич
17
Аджич
11
Йылдыз
7
Консейсау
7
Мбангула
7
Мбангула
7
Консейсау
39
Муани
9
Влахович
9
Влахович
39
Муани
27
Камбьясо
21
Веа
21
Веа
27
Камбьясо
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
27
Кабаселе
17
Джаннетти
17
Джаннетти
27
Кабаселе
4
Ловрич
18
Модешту
18
Модешту
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
10
Санчес
10
Санчес
32
Эккеленкамп
Остались в запасе
Ювентус
Удинезе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
41
Javier Gil
ЦЗ
46
Riccardo Turicchia
ЦЗ
Главный тренер
Игор Тудор
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Matteo Palma
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
41
Javier Gil
ЦЗ
46
Riccardo Turicchia
ЦЗ
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Matteo Palma
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Ювентус - Удинезе
3
Всего ударов по воротам
24
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
12
3
Нарушения
9
13
Офсайды
1
1
Количество передач
470
263
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.63
0.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Удинезе», 37-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»