18.05.2025, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
Испания. Примера, 37 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-1-3-2
1
Ремиро
25
Лопес
6
Элустондо
5
Субельдия
14
Траоре
36
Субименди
21
Оярсабаль
15
Марин
10
Мендес
7
Барренечеа
8
Кубо
3-1-2-3-1
25
Крапивцов
4
Мартинес
16
Франкес
17
Блинд
37
Крейчи
12
Эррера
14
Солис
15
Цыганков
22
Асприлья
23
Мартин
7
Стуани
7
Барренечеа
17
Гомес
17
Гомес
7
Барренечеа
14
Траоре
2
Арамбуру
2
Арамбуру
14
Траоре
10
Мендес
24
Сучич
24
Сучич
10
Мендес
15
Марин
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
15
Марин
25
Лопес
10
Мариескуррена
10
Мариескуррена
25
Лопес
23
Мартин
8
Артур
8
Артур
23
Мартин
15
Цыганков
28
Ромеу
28
Ромеу
15
Цыганков
12
Эррера
7
Данжума
7
Данжума
12
Эррера
7
Стуани
8
Порту
8
Порту
7
Стуани
14
Солис
9
Руис
9
Руис
14
Солис
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Жирона
13
Унаи Марреро
ВР
13
Egoitz Arana
ВР
31
Хон Мартин
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
21
Арсен Захарян
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Пауло Газзанига
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
28
Боян Миовски
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
13
Egoitz Arana
ВР
31
Хон Мартин
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
21
Арсен Захарян
АП
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Реал Сосьедад - Жирона
1
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
10
9
Офсайды
0
5
Количество передач
472
407
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.92
2.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Жироны», 37-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»